Ревнивая женщина разозлилась на своего парня из-за просьбы незнакомки

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Девушка подошла к паре и попросила мужчину её пофотографировать. Женщина была шокирована просьбой незнакомки и начала "сверлить" свою вторую половинку взглядом.
Похоже, что дома мужчину ждал скандал.
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