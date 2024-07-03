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Ревнивая женщина разозлилась на своего парня из-за просьбы незнакомки

Ревнивая женщина разозлилась на своего парня из-за просьбы незнакомки

Автор:
03 июля 2024 08:11
Метки: Видео   Прикол   Реакция   люди   просьба   ревность   фото   шутка   
2447
1
1

Девушка подошла к паре и попросила мужчину её пофотографировать. Женщина была шокирована просьбой незнакомки и начала "сверлить" свою вторую половинку взглядом.

Похоже, что дома мужчину ждал скандал.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   люди   просьба   ревность   фото   шутка   
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21  комментарий
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1k
Бэмсяра 2 часа назад
как пахнет постановой то.....
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40k
gfjhtgfjhf 9 минут назад
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117
Андрей 16 минут назад
Была бы хорошей девушкой, пригласила бы на тройничок, чтобы порадовать своего парня.
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572
Человек Наблюдающий 17 минут назад
Отлично! Пост с 30-ти секундным роликом из ТТ или ЮТ...
Если что - это Оскар!
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5k
Феликс Дзержинский 18 минут назад
Сколько волка не корми, а у слона всё равно }{уй толще.
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27k
ЦСКА 20 минут назад
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9k
perekrestok Полчаса назад
Та что в белом посимпатичнее и фигура постройнее. Надеюсь в этой съемочной группе отношения ровные.
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13k
Сергей 38 минут назад
Постановка.
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32k
Serg2001 47 минут назад
Тут самый большой респект оператору. Заранее выбрал самый удачный ракурс съемки. Грамотно делал наезды крупным планом. Еще бы не снимал вертикально, но нельзя требовать от тиктокеров невозможного. Хорошо ребята сработали!... ))
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18k
Сергей 52 минуты назад
Это из "Голые и смешные" что ли?
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20k
banzai7 Час назад
Явная подстава. Девка на скамейке не настоящая.
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12k
Доктор Час назад
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5k
Феликс Дзержинский Час назад
Какая наглая пиз@ёж.
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5k
Владимир Час назад
вечером-останешься без сладкого!!!
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15k
кот базилий 2 часа назад
Не куни же она ему предложила сделать.Чего беситься?
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15k
..: Атеист :.. 2 часа назад
эх... блохеры, как же вы уже за.. со своими "крутыми" видосиками. Не засоряйте интернет и так уже засрат.
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13k
Дмитрий 2 часа назад
Каблук......Хотя конечно постановой тянет.
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11k
Alex 2 часа назад
Более бездарную постановку поискать еще надо
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1k
Quantimus 2 часа назад
Так это же подставная девица, наверняка спецом для ютюба делают. Поэтому она и одета и двигается так, что другая баба считывает невербальные сигналы, что она флиртует.
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3059 постов (3000 в горячем)

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