Мужчина установил в своём доме лифт, чтобы не ходить на второй этаж

Многие люди начинают активно что-то делать только ради того, чтобы как можно меньше делать в будущем. Лень стала главной мотивацией и для автора этого ролика. Ему надоело ходить на второй этаж дома по лестнице, и он установил в своей комнате настоящий лифт.

Теперь инженер-любитель с удовольствием поднимается на второй этаж на своем собственном лифте, не напрягая коленки утомительными подъемами и спусками по лестнице. Интересно, человек, который живет на втором этаже не против того, что в его комнату в любой момент может приехать лифт?