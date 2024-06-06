Мужчина установил в своём доме лифт, чтобы не ходить на второй этаж

Лень — двигатель прогресса. Инженеру надоело подниматься на второй этаж дома по лестнице, и он установил в одной из комнат лифт.
Многие люди начинают активно что-то делать только ради того, чтобы как можно меньше делать в будущем. Лень стала главной мотивацией и для автора этого ролика. Ему надоело ходить на второй этаж дома по лестнице, и он установил в своей комнате настоящий лифт.
Теперь инженер-любитель с удовольствием поднимается на второй этаж на своем собственном лифте, не напрягая коленки утомительными подъемами и спусками по лестнице. Интересно, человек, который живет на втором этаже не против того, что в его комнату в любой момент может приехать лифт?
Источник:
- Как на реке поднимают корабли на высоту в сотни метров
- Необычная ситуация в лифте тюменской многоэтажки
- Фото из лифтов, которые никто не хочет увидеть
- В неведомые вонючие дали: Скоростная подборка снимков, сделанных в лифтах
- Мужчина, застрявший в лифте, так разгневался, что побил лифтёра и охранника
Чтобы кто-то, или что-то попало ,,под пресс,, сверху или снизу?
Хорош инженер))
Наверно, по технике безопасности)
Впрочем, когда кому-нибудь из гостей прессом отдавит ногу, посмотрим что будет