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Мужчина установил в своём доме лифт, чтобы не ходить на второй этаж

Мужчина установил в своём доме лифт, чтобы не ходить на второй этаж

Автор:
06 июня 2024 07:20
Метки: Видео   Прикол   в мире   инженер   лень   лифт   люди   
1329
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Лень — двигатель прогресса. Инженеру надоело подниматься на второй этаж дома по лестнице, и он установил в одной из комнат лифт.

Многие люди начинают активно что-то делать только ради того, чтобы как можно меньше делать в будущем. Лень стала главной мотивацией и для автора этого ролика. Ему надоело ходить на второй этаж дома по лестнице, и он установил в своей комнате настоящий лифт.

Теперь инженер-любитель с удовольствием поднимается на второй этаж на своем собственном лифте, не напрягая коленки утомительными подъемами и спусками по лестнице. Интересно, человек, который живет на втором этаже не против того, что в его комнату в любой момент может приехать лифт?

Источник:

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Метки: Видео   Прикол   в мире   инженер   лень   лифт   люди   
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10  комментариев
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11k
Клёст 2 часа назад
Без шахты?
Чтобы кто-то, или что-то попало ,,под пресс,, сверху или снизу?
Хорош инженер))
Наверно, по технике безопасности)
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7k
heta Час назад
Огонь! Пока трезвый, вменяемый и нет детей и животных...
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275
usla2000 Час назад
А в чем проблема? Если мужик за 200 кг весом, то в самый раз. Да и просто, многие богатеи так делают. Лифт в подвал, наверх, кухонный лифт. Не вижу причин для насмешек. Захотел и сделал. А, ну да. Лень во всем виновата.
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128k
Аааа Час назад
Детей и животных у этого инженера нет, я так понимаю.

Впрочем, когда кому-нибудь из гостей прессом отдавит ногу, посмотрим что будет
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2k
Михаил Час назад
Ага, а в сортире девайс расстегивающий ширинку...
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150k
parallax 2 часа назад
Таких " лифтёров" в мире пруд пруди.
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12k
hairov 2 часа назад
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3719 постов (3634 в горячем)

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