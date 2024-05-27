Священная бирманская династия пушистиков

В 1885 году началась Третья бирманская война. Во время этой революции дворец в Аве был сожжён, а его обитатели убиты. Волосатому семейству Бирмы удалось скрыться в лесу. К этому времени у Мунг-Пхосета было уже несколько собственных детей. У него точно была дочь по имени Ма-Ме, волосатая, как и предки. Но она умерла либо незадолго до побега, либо во время него. Мапхун была ещё жива, но ослепла, поэтому Мунг-Пхосет перенес её на спине в безопасное место.