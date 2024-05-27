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Священная бирманская династия пушистиков

Священная бирманская династия пушистиков

Автор:
27 мая 2024 15:48
Сообщество : Истории
Метки: artist   П. Т. Барнум   волосатость   гипертрихоз   интересно   медицина   представление   священная бирманская семья   факт   шоу   
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В 1826 году экспедиция под руководством Джона Кроуфорда – известного востоковеда и этнографа и посла в Бирме посетила двор Авы – одной из местных провинций. В своём отчете об этом визите Кроуфорд описал встречу с человеком-волком по имени Шве-Маонг. Этот рассказ стал первой документально подтверждённой встречей с гипертрихозом со времён Петруса Гонсалеса.

В возрасте пяти лет Шве-Маонг был отдан в дар королю Авы. Он взял на себя роль придворного шута и так качественно развлекал короля, что в 22 года государь подарил верному слуге красавицу-жену. Кроуфорд писал, что от этого союза родилось 4 ребёнка. Дочь, названная Мапхун, была покрыта волосами, как и её отец.

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В 1855 году вторая экспедиция в Аву дополнила эту историю. Капитан Генри Юл писал, что Шве-Маонг был убит разбойниками. Его дочь Мапхун, которой сейчас тридцать один год, была замужем за обычным бирманцем. Её брак не был простым, так как король был вынужден предложить большое приданое любому мужчине, который согласится взять девушку повышенной пушистости в жёны. От этого союза родилось два сына. Один из мальчиков, Мунг-Пхосет, оказался таким же мохнатым, как его мать и дед.

В 1885 году началась Третья бирманская война. Во время этой революции дворец в Аве был сожжён, а его обитатели убиты. Волосатому семейству Бирмы удалось скрыться в лесу. К этому времени у Мунг-Пхосета было уже несколько собственных детей. У него точно была дочь по имени Ма-Ме, волосатая, как и предки. Но она умерла либо незадолго до побега, либо во время него. Мапхун была ещё жива, но ослепла, поэтому Мунг-Пхосет перенес её на спине в безопасное место.

Через год семья перебралась в Англию и начала демонстрировать себя за деньги.  Летом 1886 года её посетил некий мистер Дж. Дж. Вейр и сделал подробное описание мохнатых людей. Он сообщил, что Мапхун, хотя и была стара и слепа, вела себя вполне себе бодро и живо. Посетитель также отметил, что Мунг-Пхосет не только покрыт мягкими каштановыми волосами, но и имеет большую татуировку ниже пояса и до колен. Вейр был поражён уровнем образования семьи. Он подчеркнул, что их внешний вид не соответствует их интеллекту.

Из Англии семья отправилась в Париж. В 1888 году они появились в Соединённых Штатах вместе с П. Т. Барнумом. Их представили как «Священную волосатую семью из Бирмы». Шоумен подошёл к рекламе творчески и с огоньком. И выступления весь сезон проходили под слоганом «Прикоснись к ним на удачу!»

После грандиозного успеха между менеджерами разыгралась настоящая битва за продуктивных артистов, способных принести баснословные прибыли. Барнум обошёл конкурентов, заполучив контракт на сумму 100 тыс. долларов сроком на год. Артистов не представляли уродами или чудовищами. По легенде, они были представителями самой странной, своеобразной и самобытной расы человечества.

По окончании сезона семья пропала с радаров. Больше никаких сведений или упоминаний о «священных» бирманцах в истории не сохранилось.

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Метки: artist   П. Т. Барнум   волосатость   гипертрихоз   интересно   медицина   представление   священная бирманская семья   факт   шоу   
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