На празднике в Свердловской области дети получили удар горящим тросом

«Канат, по всей видимости, прогорел, порвался и полетел в толпу зрителей, среди которых было большинство детей. Несколько человек получили ожоги» , - сообщает одна из зрительниц шоу.

«Попало за шиворот мальчику, волосы немного подпалило и ожог остался. После того, как канат отлетел, охрана начала уводить подальше людей, и рядом встал охранник. До этого никаких мер безопасности не было», - рассказывает другая очевидица.

Руководитель Trial Brothers Василий Сединкин извинился за неприятный инцидент и пообещал, что в следующий раз группа будет более серьёзно подходить к исполнению трюка и проверке экипировки. Он говорит, что раньше канат никогда не перегорал - группа всегда закупает оснащение в одном и том же месте.

Инцидент проверит прокуратура Свердловской области.