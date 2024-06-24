На празднике в Свердловской области дети получили удар горящим тросом

По задумке через подожженный канат должен был прыгать велосипедист, но что-то пошло не так.
Среднеуральский медеплавильный завод устроил минувшее воскресенье в г. Ревде праздник в честь своего дня рождения. Была подготовлена целая программа, и в числе прочих артистов пригласили акробатов экстрим-шоу Trial Brothers. Во время представления велосипедист обычно прыгает через горящий канат, но в этот раз часть троса оборвалась и отлетела в зрителей.
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Как сообщают СМИ, площадка для выступления была не слишком большой, её уменьшили из-за луж.
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«Канат, по всей видимости, прогорел, порвался и полетел в толпу зрителей, среди которых было большинство детей. Несколько человек получили ожоги» , - сообщает одна из зрительниц шоу.
«Попало за шиворот мальчику, волосы немного подпалило и ожог остался. После того, как канат отлетел, охрана начала уводить подальше людей, и рядом встал охранник. До этого никаких мер безопасности не было», - рассказывает другая очевидица.
Руководитель Trial Brothers Василий Сединкин извинился за неприятный инцидент и пообещал, что в следующий раз группа будет более серьёзно подходить к исполнению трюка и проверке экипировки. Он говорит, что раньше канат никогда не перегорал - группа всегда закупает оснащение в одном и том же месте.
Инцидент проверит прокуратура Свердловской области.
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"Через подожженный канат должен был прыгать велосипедист".
Для тонуса.
Чтоб не расслаблялись.