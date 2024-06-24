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На празднике в Свердловской области дети получили удар горящим тросом

На празднике в Свердловской области дети получили удар горящим тросом

Автор:
24 июня 2024 14:37
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Trial Brothers   Видео   ЧП   горящий канат   праздник   ревда   шоу   
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По задумке через подожженный канат должен был прыгать велосипедист, но что-то пошло не так.

Среднеуральский медеплавильный завод устроил минувшее воскресенье в г. Ревде праздник в честь своего дня рождения. Была подготовлена целая программа, и в числе прочих артистов пригласили акробатов экстрим-шоу Trial Brothers. Во время представления велосипедист обычно прыгает через горящий канат, но в этот раз часть троса оборвалась и отлетела в зрителей.


Как сообщают СМИ, площадка для выступления была не слишком большой, её уменьшили из-за луж.



«Канат, по всей видимости, прогорел, порвался и полетел в толпу зрителей, среди которых было большинство детей. Несколько человек получили ожоги» , - сообщает одна из зрительниц шоу.

«Попало за шиворот мальчику, волосы немного подпалило и ожог остался. После того, как канат отлетел, охрана начала уводить подальше людей, и рядом встал охранник. До этого никаких мер безопасности не было», - рассказывает другая очевидица.

Руководитель Trial Brothers Василий Сединкин извинился за неприятный инцидент и пообещал, что в следующий раз группа будет более серьёзно подходить к исполнению трюка и проверке экипировки. Он говорит, что раньше канат никогда не перегорал - группа всегда закупает оснащение в одном и том же месте.


Инцидент проверит прокуратура Свердловской области.


Источник:

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Метки: Trial Brothers   Видео   ЧП   горящий канат   праздник   ревда   шоу   
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8  комментариев
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31k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
идиоты
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Hitriy Zhuk 16 минут назад
Почувствовали себя волшебниками(и нормальными а не додиками типа ГП).
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20k
Андрей 38 минут назад
"Дети получили удар горящим тросом".
"Через подожженный канат должен был прыгать велосипедист".
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Hitriy Zhuk Андрей 15 минут назад
Прыгал через канат, а получили тросом.
Для тонуса.
Чтоб не расслаблялись.
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19k
ron 2 часа назад
номер - откровенная параша и не стоил того, чтобы так рисковать. Может, пора разобраться и с подобными бродячими труппами?
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9k
Тяжолый Орк 2 часа назад
где-то праздники, где-то теракты, где-то всё одновременно
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2250 постов (2238 в горячем)

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