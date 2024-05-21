Американский журналист Такер Карлсон запустил своё шоу на российском телевидении

Теперь аудитория с нетерпением ждёт следующих передач про политику и обсуждение всего на свете. С огоньком и сарказмом - как он умеет. В сети уже стали шутить на тему «наш слоняра». Хотя это всё же преувеличение - Карлсон просто опытный журналист, который умеет привлечь внимание.