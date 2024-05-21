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Американский журналист Такер Карлсон запустил своё шоу на российском телевидении

Американский журналист Такер Карлсон запустил своё шоу на российском телевидении

Автор:
21 мая 2024 16:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Такер Карлсон   ведущий   интервью   передача   россия 24   шоу   
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Передачу особо не заморачиваясь назвали «TUCKER».

Ещё недавно Такер Карлсон гремел на американском телеканале Fox News. Там он критиковал современную повесточку, жёстко проходился по политикам и текущей ситуации в мире.

А потом ушёл. Была череда скандалов и судебных тяжб, после которых Fox указал ведущему на дверь. Тогда он занялся собственным проектом - начал вести шоу имени себя на Youtube. Одно из его первых и пока самых известных интервью - с президентом России Владимиром Путиным.

Специально для этого Такер приехал в Москву. И в свободное от работы время погулял по метро, заглянул в ТЦ и едальню.

Заодно взял интервью у философа Александра Дугина. Оно уже не имело такого успеха, как беседа с президентом. Многие лишь обратили внимание на то, как бодро философ говорит по-английски.

А теперь Такер будет вещать у нас регулярно. Его YouTube-канал «Карлсон ТВ» и телеканал «Россия 24» организовали совместную передачу под названием TUCKER. Первый выпуск уже вышел, он посвящён клещам и болезни Лайма.

В выпуске говорится, что заражённых клещей создали в биолабораториях...

Теперь аудитория с нетерпением ждёт следующих передач про политику и обсуждение всего на свете. С огоньком и сарказмом - как он умеет. В сети уже стали шутить на тему «наш слоняра». Хотя это всё же преувеличение - Карлсон просто опытный журналист, который умеет привлечь внимание.

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Метки: Видео   Такер Карлсон   ведущий   интервью   передача   россия 24   шоу   
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14  комментариев
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
единственный СШАшнец..боль-мень...в адеквате.
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11k
BarOb 44 минуты назад
Зачем про блох, давай про политику!
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3k
Звёздный странник 54 минуты назад
Это было очевидно.
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10k
Роман Час назад
Ля ... вот накуя? Условно завтра придут к власти в США республиканцы и продолжат такую политику, что нам будет лить в ушы Такер?
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7k
Трям Час назад
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5k
Горожанин 2 часа назад
В России лучше - Карлсон.
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5k
Максим Макашев 2 часа назад
Лишь бы он только , со временем, не "превратился" в у6людка-невзорова
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960
DuckTales 2 часа назад
Быстро он
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2951 пост (2904 в горячем)

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