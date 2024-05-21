Американский журналист Такер Карлсон запустил своё шоу на российском телевидении

Передачу особо не заморачиваясь назвали «TUCKER».
Ещё недавно Такер Карлсон гремел на американском телеканале Fox News. Там он критиковал современную повесточку, жёстко проходился по политикам и текущей ситуации в мире.
А потом ушёл. Была череда скандалов и судебных тяжб, после которых Fox указал ведущему на дверь. Тогда он занялся собственным проектом - начал вести шоу имени себя на Youtube. Одно из его первых и пока самых известных интервью - с президентом России Владимиром Путиным.
Специально для этого Такер приехал в Москву. И в свободное от работы время погулял по метро, заглянул в ТЦ и едальню.
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Заодно взял интервью у философа Александра Дугина. Оно уже не имело такого успеха, как беседа с президентом. Многие лишь обратили внимание на то, как бодро философ говорит по-английски.
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А теперь Такер будет вещать у нас регулярно. Его YouTube-канал «Карлсон ТВ» и телеканал «Россия 24» организовали совместную передачу под названием TUCKER. Первый выпуск уже вышел, он посвящён клещам и болезни Лайма.
В выпуске говорится, что заражённых клещей создали в биолабораториях...
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Теперь аудитория с нетерпением ждёт следующих передач про политику и обсуждение всего на свете. С огоньком и сарказмом - как он умеет. В сети уже стали шутить на тему «наш слоняра». Хотя это всё же преувеличение - Карлсон просто опытный журналист, который умеет привлечь внимание.
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