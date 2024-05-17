64-летний Джереми Кларксон стал самым сексуальным мужчиной Великобритании

Британский сайт знакомств Illicit Encounters провёл ежегодный опрос среди женщин. Их просили проголосовать за самого-самого секси-мужчину и они выбрали старину Кларксона. Видимо, почуяли, что у него в 64 года есть ещё порох.

Хотя и конкуренты у него были так себе: исполнитель роли человека-паука Том Холланд, принц Уэльский Уильям и актёр Киллиан Мерфи.