64-летний Джереми Кларксон стал самым сексуальным мужчиной Великобритании

В рейтинге альфа-самцов он обошёл принца Уэльского и актёра Киллиана Мерфи.
Джереми Кларксона знают по передаче Top Gear (TG). Хотя кроме неё он вёл шоу «Кто хочет стать миллионером?» и вёл колонки в «Сандей таймс» и «Сан». И всё же по-настоящему знаменитым Кларксон стал с TG. Он вместе с коллегами по эфиру прямо рвал все телерейтинги и заработал очень много денег.
В 2015 году Джереми закатил скандал на съёмочной площадке и его уволили. Одни говорили, что он как следует принял на грудь и полез в драку с продюсером. Другие, что никакого пьянства не было, просто Кларксон устал от передачи уже давно ссорился со съёмочной группой. Ну а пара хуков продюсеру просто стала последней каплей.
После этого ведущий отправился снимать собственные шоу. Одно из них - жизнь на деревенской ферме. В нём Кларксон размахивает вилами, доит коров и пытается управлять хозяйством на территории в 1000 акров. Получается у него отвратительно, потому что он никогда этим не занимался, но смешно. Поэтому передачу смотрят, зрителям как раз и нравится то, что он постоянно косячит.
В общем, человек известный. А теперь и самый сексуальный.
Британский сайт знакомств Illicit Encounters провёл ежегодный опрос среди женщин. Их просили проголосовать за самого-самого секси-мужчину и они выбрали старину Кларксона. Видимо, почуяли, что у него в 64 года есть ещё порох.
Хотя и конкуренты у него были так себе: исполнитель роли человека-паука Том Холланд, принц Уэльский Уильям и актёр Киллиан Мерфи.
И Кларксон их всех уделал. Кстати, уже второй год подряд. Немного смущает, что выборку сделали всего лишь из посетительниц одного сайта. Но результаты опроса так всем понравились, что британские журналисты раструбили о них на всю страну. А в пресс службе Illicit Encounters заявили:
Кларксон и его ферма - это что‑то вроде Ноева ковчега. Мы все знаем о его дерзком характере, но последняя серия его шоу показала, что он может затронуть сердечные струны, и, очевидно, его фермерский образ продолжает заставлять сердца биться.
Источник:
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Кстати тут неверно указана причина конфликта и последущего увольнения. Резким Кларксон был всегда и все знали что он крайне вспыльчив и непримерим к косякам, когда идут съёмки. Когда помощник продюссера получил по морде, это было совершенно за дело. Этот чел несколько раз оставлял всю съёмочную группу без питания и вообще косячил частенько. Клаксон и наподдал, когда тот стал выё.ся на его замечания. Причём сам битомордый тогда никому жаловаться не стал. Это очень показательно. У них там ведь любят сесть в инвалидную коляску и выкатить иск за любой чих в их сторону. а этот не стал. А вот сам Клаксон гораздо позже упомянул про этот случай и про это стало известно руководству ВВС. И тогда его не уволили, а просто не стали продлять контракт. Но Клаксон совершенно не тот человек, что будет посыпать голову пеплом. После его ухода, популярность его даже возрасла. А то что за ним ушли и Хаммонд и Мэй, особо показательно-он хороший друг и отличный специалист. Его передачи смотреть даже по прошествии времени очень интересно.