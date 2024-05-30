«Стоп, путаны!»: из-за угроз в адрес участниц конкурс красоты «Миссис Россия — BRICS» перенесли из Дербента в Москву

Дагестанцы оказались не готовы к светским развлекательным мероприятиям. Ну и уровень культуры показали в полной мере.
Фестиваль культуры и национальных традиций «Миссис Россия — BRICS» должен был пройти в Дербенте с 28 мая по 2 июня, но мероприятие не состоялось - его проведение перенесли в Москву. Об этом сообщил его организатор Мурад Умаров. Причина занятна: некто Абакар Абакаров, находящийся в розыске МВД, развернул целую кампанию, чтобы "остановить путан".
Так дагестанец именовал участниц конкурса - к слову, дам замужних и достаточно взрослых.
«В каком воспаленном мозгу могло возникнуть, что в Дагестане планируется съезд путан при поддержке Правительства и Города? На афише мероприятия моя дочь в национальном костюме, она хорошо представила Дагестан в Москве с лезгинкой и рассказом о красивом горном гостеприимном крае», — возмутился Умаров.
Он призвал своих соотечественников, «земляков и братьев» начать травлю женщин-участниц, а также рекомендовал давить на организаторов, чтобы добиться отмены фестиваля. Если мероприятие не перенесли, Абакаров планировал провести автопробег под девизом "Стоп, путаны!", чтобы показать, что Кавказ - не для подобных развлечений.
Сторонники Абакарова называли девушек-участниц "русскими свиньями", унижали - словом, показали "высокий" уровень культуры и гостеприимства. После такого отношения организатор счёл за лучшее перенести мероприятие.
В самом Дербенте, кстати, далеко не все жители поддержали перенос мероприятия, посетовав, что чем дальше, тем больше республика скатывается в Средневековье.
Что касается Абакарова, то он, будучи владельцем и админом Телеграм-канала "Утро Дагестана", был непосредственно связан с организацией погромов в Дагестане, когда тысячи людей вышли на акцию протеста из-за якобы эвакуацию в республику евреев из Израиля.
Тогда митингующие разгромили аэропорт Махачкалы, сметая на своём пути все подряд. После этого Павел Дуров объявил о блокировке "Утро Дагестана", а Абакарова назвали одним из зачинщиков погромов и объявили в розыск.
Сам он тогда быстро удрал из страны, но продолжает дестабилизировать дагестанское общество, тем более, что сделать это не так сложно, как хотелось бы. А вот когда пройдёт отмененный фестиваль в Москве, пока неизвестно.
Источник:
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Сейчас, как никогда, можно послать подальше все лицензионные обязательсва перед "друзьями запада"!
С какого перепуга в РОССИЙСКИХ конкурсах принимают участие Миссы и Миссисы? Да еще на аглицком языке!
Должны быть королевы и принцессы красоты, красотки, очаровашки и прочие милые слова!
Ехали бы в Китай! Там бы их быстренько перекрестили
Ведь никто не заставляет и силком туда не тащит.
А так получается, что с какой то стати кто то кому то указывает как следует развлекаться.
С какой то стати некоторые вдруг стали считать свои вкусы эталонными для остальных.