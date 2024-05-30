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«Стоп, путаны!»: из-за угроз в адрес участниц конкурс красоты «Миссис Россия — BRICS» перенесли из Дербента в Москву

«Стоп, путаны!»: из-за угроз в адрес участниц конкурс красоты «Миссис Россия — BRICS» перенесли из Дербента в Москву

Автор:
30 мая 2024 13:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Абакаров   Дагестан   Дербент   Миссис Россия — BRICS   конкурс красоты   шоу   
1895
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Дагестанцы оказались не готовы к светским развлекательным мероприятиям. Ну и уровень культуры показали в полной мере.

Фестиваль культуры и национальных традиций «Миссис Россия — BRICS» должен был пройти в Дербенте с 28 мая по 2 июня, но мероприятие не состоялось - его проведение перенесли в Москву. Об этом сообщил его организатор Мурад Умаров. Причина занятна: некто Абакар Абакаров, находящийся в розыске МВД, развернул целую кампанию, чтобы "остановить путан".


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Так дагестанец именовал участниц конкурса - к слову, дам замужних и достаточно взрослых.


«В каком воспаленном мозгу могло возникнуть, что в Дагестане планируется съезд путан при поддержке Правительства и Города? На афише мероприятия моя дочь в национальном костюме, она хорошо представила Дагестан в Москве с лезгинкой и рассказом о красивом горном гостеприимном крае», — возмутился Умаров.


Он призвал своих соотечественников, «земляков и братьев» начать травлю женщин-участниц, а также рекомендовал давить на организаторов, чтобы добиться отмены фестиваля. Если мероприятие не перенесли, Абакаров планировал провести автопробег под девизом "Стоп, путаны!", чтобы показать, что Кавказ - не для подобных развлечений.


Сторонники Абакарова называли девушек-участниц "русскими свиньями", унижали - словом, показали "высокий" уровень культуры и гостеприимства. После такого отношения организатор счёл за лучшее перенести мероприятие.


В самом Дербенте, кстати, далеко не все жители поддержали перенос мероприятия, посетовав, что чем дальше, тем больше республика скатывается в Средневековье.


Впрочем, и тех, кто считает отказ от мероприятия хорошей новостью, тоже предостаточно.



Что касается Абакарова, то он, будучи владельцем и админом Телеграм-канала "Утро Дагестана", был непосредственно связан с организацией погромов в Дагестане, когда тысячи людей вышли на акцию протеста из-за якобы эвакуацию в республику евреев из Израиля.


Тогда митингующие разгромили аэропорт Махачкалы, сметая на своём пути все подряд. После этого Павел Дуров объявил о блокировке "Утро Дагестана", а Абакарова назвали одним из зачинщиков погромов и объявили в розыск.


Сам он тогда быстро удрал из страны, но продолжает дестабилизировать дагестанское общество, тем более, что сделать это не так сложно, как хотелось бы. А вот когда пройдёт отмененный фестиваль в Москве, пока неизвестно.

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Метки: Абакаров   Дагестан   Дербент   Миссис Россия — BRICS   конкурс красоты   шоу   
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33  комментария
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41k
albedo Час назад
И правда- нечего девушкам выступать там, где встречаются стада диких похотливых приматов.
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5k
РАТНИК 3 минуты назад
Горные неандертальцы перевозбудились - типичное поведение террористов игил и других радикальных муслимских свиней - эх только могила исправит - людьми им никогда не стать.
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7k
alex 5 минут назад
обезьяны05
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5k
Vlamir 6 минут назад
А у меня другие вопросы!
Сейчас, как никогда, можно послать подальше все лицензионные обязательсва перед "друзьями запада"!
С какого перепуга в РОССИЙСКИХ конкурсах принимают участие Миссы и Миссисы? Да еще на аглицком языке!
Должны быть королевы и принцессы красоты, красотки, очаровашки и прочие милые слова!
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138
rr 8 минут назад
Совсем епнулись в краю ослоепов проводить такие конкурсы
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3k
Алекс 13 минут назад
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3k
владимир 14 минут назад
Я вообще не понимаю кто может в дагестан ехать с туристическими целями, ну кроме антропологов для которых уникальная возможность есть изучать живых неандертальцев в их естественной среде обитания.
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40k
koleos72 17 минут назад
Хитрожопые чебуреки! Правдами-неправдами а всё равно в Москву пробираются!
Ехали бы в Китай! Там бы их быстренько перекрестили
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3k
Relost 18 минут назад
А может законодательно запретить туристические поездки к ним, ну хотя бы на этот год, не хотят они видить наших женщин, не надо туда ездить и деньги там тратить не надо, Россия большая, полно красивых мест, где нашим туристам будут рады.
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499
Dima 19 минут назад
верните всех Абу обратно в Дагестан, нах они нужны!
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12k
Vampire 23 минуты назад
Не берусь судить как они там у себя блюдут честь, но то что я видел в своём городе - дагестанцы, это стадо пьяных бабуинов.
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18k
jnkbxybr Полчаса назад
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22k
Robin Hood Полчаса назад
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20k
копатель (копаю, но могу и закапывать) Полчаса назад
Почему сразу путаны, может простые леди? Или ляди?
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3k
lekha-fil Полчаса назад
А какого это фестиваль задумали в Дербенте? Ведь такая реакция ожидаема?
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5k
Двестиграмм Полчаса назад
вот ещё одна дура

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68
Shyrich Двестиграмм 7 минут назад
вот смысл то тупую овцу выкладывать? Сейчас таких тысячи. Спасибо нашему образованию, которое за тридцать лет деградирует и деградирует....
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10k
Alex Полчаса назад
Ну пусть на ослов смотрят
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43k
Сергей Полчаса назад
Хрен его знает кто этот Абакаров, но хорошее дело у себя провернул, печётся о здоровье нации. А у нас разгул дерьмократии, и голым можно в одном носке и в никабах можно с одним глазом.
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68
Shyrich Владимир 5 минут назад
от туда конечно, аж два дела делает, и пишет и еврея в турбине ищет....
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40k
Александр 42 минуты назад
А в дагестане можно провести парад ишаков
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37k
БамбарбияКиргуду 48 минут назад
Мне тоже не нравятся такие фестивали.Все прекрасно знают,что никакой это не конкурс,а отмывание бабла,меряние письками миллиардеров и их бля.дя.ми.Так что дагестан поддерживаю.Понятно,что это обезьяны,но в данном случае они правы.Уже давно русским пытаются навязать западные ценности,и если бы не кавказ,да да,как ни странно,у нас бы давно была бы пе.дерсия на уровне закона.Вспомните слова Путина лет 10 назад в европе.Он прямо сказал,что из за большого количества мусульман у нас это невозможно.Так что просто подумайте.
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9k
Тяжолый Орк Час назад
эта тонкая грань между лгбт-парадами и "мы хотим ипать козла!"...
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Schreibikus
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