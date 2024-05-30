«Стоп, путаны!»: из-за угроз в адрес участниц конкурс красоты «Миссис Россия — BRICS» перенесли из Дербента в Москву

Так дагестанец именовал участниц конкурса - к слову, дам замужних и достаточно взрослых.

«В каком воспаленном мозгу могло возникнуть, что в Дагестане планируется съезд путан при поддержке Правительства и Города? На афише мероприятия моя дочь в национальном костюме, она хорошо представила Дагестан в Москве с лезгинкой и рассказом о красивом горном гостеприимном крае», — возмутился Умаров.

Он призвал своих соотечественников, «земляков и братьев» начать травлю женщин-участниц, а также рекомендовал давить на организаторов, чтобы добиться отмены фестиваля. Если мероприятие не перенесли, Абакаров планировал провести автопробег под девизом "Стоп, путаны!", чтобы показать, что Кавказ - не для подобных развлечений.