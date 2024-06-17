Сильный ветер чуть не убил местных в Кургане, которые пытались спасти стройматериалы

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Металлические листы летали в воздухе — трое мужиков побежали ловить их. Но проиграли в борьбе со стихией: ураган почти унёс их вместе со стройматериалами.
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