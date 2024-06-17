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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1497 постов • 63 подписчика подписаться
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Сильный ветер чуть не убил местных в Кургане, которые пытались спасти стройматериалы

Сильный ветер чуть не убил местных в Кургане, которые пытались спасти стройматериалы

Автор:
17 июня 2024 10:00
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Металлические листы   ЧП   ветер   курган   погода   сильный ветер   стройматериалы   
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Металлические листы летали в воздухе — трое мужиков побежали ловить их. Но проиграли в борьбе со стихией: ураган почти унёс их вместе со стройматериалами.

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Метки: Видео   Металлические листы   ЧП   ветер   курган   погода   сильный ветер   стройматериалы   
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2  комментария
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32k
Serg2001 Час назад
Таким листом и голову отрежет на раз...
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63k
turyst 45 минут назад
Да... Какой же теперь тонкий металл на профлист идёт...
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3910 постов (3707 в горячем)

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