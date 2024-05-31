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На Карачаево-Черкесию и Ставропольский край обрушился ураган

На Карачаево-Черкесию и Ставропольский край обрушился ураган

Автор:
31 мая 2024 19:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   ветер   интересное   ливень   непогода   погода   ураган   фото   
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Ветер сносил крыши, а град разбивал стёкла машин.

В социальных сетях жители Карачаево-Черкесии и Ставропольского края делятся жуткими кадрами, которые были сняты во время урагана. По сообщениям местных, был шквалистый ветер, выбитые стёкла и помятые машины.

Сильный ветер сносил крыши. Днём на улице было темно, видимость почти нулевая. Водители останавливались на дорогах, опасаясь продолжать путь.

Жителей накануне предупреждали МЧС.

"В период с 30 мая по 1 июня местами по КЧР ожидается сильный дождь, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалом до 20-25м/с. На реках подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - сообщили в ведомстве.

Природе этого как будто показалось мало, и на КЧР вдобавок обрушился еще и град, не только изрешетивший машины, но и разбивший окна.

В Кисловодске полностью затоплены улицы, по ним текут настоящие реки.

Сильнее всего досталось столице региона — Черкесску. Там выпавший град уничтожил выложенное на газоне название города.

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Метки: Видео   ветер   интересное   ливень   непогода   погода   ураган   фото   
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