На Карачаево-Черкесию и Ставропольский край обрушился ураган

Ветер сносил крыши, а град разбивал стёкла машин.
В социальных сетях жители Карачаево-Черкесии и Ставропольского края делятся жуткими кадрами, которые были сняты во время урагана. По сообщениям местных, был шквалистый ветер, выбитые стёкла и помятые машины.
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Сильный ветер сносил крыши. Днём на улице было темно, видимость почти нулевая. Водители останавливались на дорогах, опасаясь продолжать путь.
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Жителей накануне предупреждали МЧС.
"В период с 30 мая по 1 июня местами по КЧР ожидается сильный дождь, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалом до 20-25м/с. На реках подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - сообщили в ведомстве.
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Природе этого как будто показалось мало, и на КЧР вдобавок обрушился еще и град, не только изрешетивший машины, но и разбивший окна.
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В Кисловодске полностью затоплены улицы, по ним текут настоящие реки.
Ставропольский край
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Сильнее всего досталось столице региона — Черкесску. Там выпавший град уничтожил выложенное на газоне название города.
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