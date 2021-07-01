В России опять цены поползли вверх: реакция соцсетей на массовое подорожание товаров

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Овощи, стройматериалы, корм для домашних животных и многое другое - все это значительно подорожало в России. Как быть в ситуации, когда цены растут, а зарплаты - нет?
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Нахожусь на последней стадии постройки собственного дома. 80% завершено. Зимой составлял смету на необходимые стройматериалы. Весной столкнулся с полным п.и.з.д.е.ц.о.м. Все подорожало и продолжает дорожать не на какой-то процент, а разы. Кроме шуток. Доска оберзная, фанера, вагонка, утеплитель-минимум в 2.5 раза.
Я могу еще объяснить, когда дорожает импорт. Логистика реально ухудшилась и выросла в цене. Да и Китай, основной импортер, поднял цены на весь спектр товаров. Но, стройматериалы, [мат], полностью местный товар. Это же полный беспредел!
Какие нах.. мировые тенденции?
https://immigrant.today/canada/15696-nazvany-novye-prichiny-rosta-cen-na-produkty-v-kanade.htmhttps://immigrant.today/canada/15696-nazvany-novye-prichiny-rosta-cen-na-produkty-v-kanade.htm
https://nashvancouver.com/kak-izmenyatsya-ceny-v-kanade-v-2021-godu/https://nashvancouver.com/kak-izmenyatsya-ceny-v-kanade-v-2021-godu/
https://nashvancouver.com/skolko-kanadskie-semi-platiat-za-produkty-v-2021/https://nashvancouver.com/skolko-kanadskie-semi-platiat-za-produkty-v-2021/
Ай-ай-ай путен виноват точно! Канада умирает с голода, все дорожает, жить негде, денег не хватает. Цены растут каждый месяц!!! Что же делать, проклятый русский олигархат и лично путен.
Ковид ударил ПО ВСЕМ!
Хватит манкировать фактами, ВЕЗДЕ дорожает. Везде и все! 2020 год был худшим для МИРОВОЙ экономики! Если приводите цифры так приводите сравнительную характеристику еще как минимум 3 стран для полноты и объективности картины.
Если обобщить все комментарии, то подходит старый добрый мем..((
За окошком дождь и град. Это Путин виноват!
Кошка бросила котят Это Путин виноват,
Зайку бросила хозяйка Кто виновен, угадай-ка!
Вот кончается доска У несчастного бычка,
Наша Таня громко плачет Рядом Путин, не иначе!
Россия глубоко интегрирована в мировую экономику. Поэтому все, что происходит в мировой экономике неизбежно отражается на России.
Непонятно, да?
У нас наверно железо и дерево - жуткий дефицит, на всех не хватает. Причина простая - стройка тянет экономику. Бизнес мены прикинули мацу к носу, переглянулись и тупо подняли цену. Нет нет это не картельный сговор, это рука рынка.