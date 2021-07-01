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В России опять цены поползли вверх: реакция соцсетей на массовое подорожание товаров

В России опять цены поползли вверх: реакция соцсетей на массовое подорожание товаров (21 фото)

Автор:
01 июля 2021 09:48
Сообщество : Жить в России
Метки: корм   металл   овощи   политика   реакция соцсетей   стройматериалы   цены   
2549
21
Овощи, стройматериалы, корм для домашних животных и многое другое - все это значительно подорожало в России. Как быть в ситуации, когда цены растут, а зарплаты - нет?
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Метки: корм   металл   овощи   политика   реакция соцсетей   стройматериалы   цены   
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23k
Vazari Час назад
Со стройматериалами ситуация очень болезненная и обидная до слез.
Нахожусь на последней стадии постройки собственного дома. 80% завершено. Зимой составлял смету на необходимые стройматериалы. Весной столкнулся с полным п.и.з.д.е.ц.о.м. Все подорожало и продолжает дорожать не на какой-то процент, а разы. Кроме шуток. Доска оберзная, фанера, вагонка, утеплитель-минимум в 2.5 раза.

Я могу еще объяснить, когда дорожает импорт. Логистика реально ухудшилась и выросла в цене. Да и Китай, основной импортер, поднял цены на весь спектр товаров. Но, стройматериалы, [мат], полностью местный товар. Это же полный беспредел!
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1k
AI 3 минуты назад
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34k
Олег 3 минуты назад
Как-же канадских геев заботит повышение цен в РФ! Только картиночка с древесиной на $1000 портит пост...Видимо канадский гей поздабыл какая валюта в России
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11k
Oleg 9 минут назад
Ну просто очередная девальвация рубля. Сколько их при путине было то? Али не привыкли? Это норма! Сганое подсолнечное масло , прихожу в "метро" - 189р за литр , вот такими вот глазами О_О на него посмотрел, в тот же день, в ашане оно же за 109... хотя и попадалось еще пару месяцев назад по 87. А уж то как заливает сказочный пздбол - это уже привычно. Уже никто его особо и не слушает. Для кого он там вещает? Цены выросли в разы - инфляция, рубль в половину опять опустили, а с учетом цен на нефть выходит и того больше - инфляция. Лять, в какой стране нефтедобывающей курс нац валюты уронили за прошлый год в полтора раза? сплошное лядство. Но все по прежнему улыбаются и машут, ведь если не Пу, то кто? Ведь тогда стране сразу придёт кирдык. Омерига тут же нас захватит. и тд и тп. Если в вашем окружении пздаболы, как вы с ними общаетесь? А тут президент - пздбол и это норма... на подготовленные вопросики он отвечает. Сколько после прививки заболело человек - 10%, а вот голикова говорит , что 2.5%, кому верить? конечно же голиковой- говорит сказочный. т.е. после всех подготовок, после всех репетиций он по прежнему пздит.
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13k
Владислав Грецов 13 минут назад
стабильность....опять нас кинули (((((
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3k
mtonaka 15 минут назад
Я вам ребята больше скажу, кремация подорожала с 4000 р. до 25000 р.! Это уже полный беспредел!
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551
Denis 21 минуту назад
Так на Украине и Беларуси родственники, в Польше друг, в Германии товарищ - все в пределах сезонных колебаний (Украинцы только на коммуналку жалуются)
Какие нах.. мировые тенденции?
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5k
Мистер Фикс 36 минут назад
Через 2 дня еду в Австрию, посмотрю на цены. До этого, за более чем год поездок, не менялись.
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−3
duche 43 минуты назад
ну всё . доморощенный муссолини выступил , cрепами пошуршал - быдло довольно и терпит ...
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25k
Ashabad 45 минут назад
Всё просто - мировой экономический кризис. Тут ключевое слово - мировой. В Канаде то же самое, Стасик не даст соврать, он в Канаде живёт.
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157
Chuchelo Patamkovoe Ashabad Полчаса назад
Соврать и я не дам. Существенного роста цен не замечено. Привет из страны НАТО
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4k
Иван 46 минут назад
Ну растёт же экономика значит. Кто молодец? Путин молодец. А кто не согласен тот хохол, либерал и педераст.
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−3
duche Иван 43 минуты назад
ТАМ ЦАРЬ КАЩЕЙ НАД ЗЛАТОМ ЧАХНЕТ ,ТАМ РУССКИЙ ДУХ -ТАМ ГНИЛЬЮ ПАХНЕТ ...
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8k
Majul 54 минуты назад
https://immigrant.today/canada/15675-ceny-v-kanade-podskochili-vezde-krome-dvukh-provincij.htmhttps://immigrant.today/canada/15675-ceny-v-kanade-podskochili-vezde-krome-dvukh-provincij.htm

https://immigrant.today/canada/15696-nazvany-novye-prichiny-rosta-cen-na-produkty-v-kanade.htmhttps://immigrant.today/canada/15696-nazvany-novye-prichiny-rosta-cen-na-produkty-v-kanade.htm

https://nashvancouver.com/kak-izmenyatsya-ceny-v-kanade-v-2021-godu/https://nashvancouver.com/kak-izmenyatsya-ceny-v-kanade-v-2021-godu/

https://nashvancouver.com/skolko-kanadskie-semi-platiat-za-produkty-v-2021/https://nashvancouver.com/skolko-kanadskie-semi-platiat-za-produkty-v-2021/

Ай-ай-ай путен виноват точно! Канада умирает с голода, все дорожает, жить негде, денег не хватает. Цены растут каждый месяц!!! Что же делать, проклятый русский олигархат и лично путен.

Ковид ударил ПО ВСЕМ!

Хватит манкировать фактами, ВЕЗДЕ дорожает. Везде и все! 2020 год был худшим для МИРОВОЙ экономики! Если приводите цифры так приводите сравнительную характеристику еще как минимум 3 стран для полноты и объективности картины.
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4k
Барт Симпсон Час назад
Ссылка coub.com
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4k
tamin Час назад
Блин а что подорожало-то?
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9k
Шурум-бурум Час назад
ну тут все логично и по учебнику
народ богатеет, спрос повышается, все дорожает
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10k
Taximaxi Час назад
«Аффективные менеджеры» и их детишки,учащиеся за границей тоже кушать хочут. Кажный день и много. Хотели перемен в 90стых? Кушайте. Рыночек невидимой волосатой ручонкой всё разрулит. Все металлургические заводы находятся под внешним управлением и цены вам будет рисовать тот,кто яйки олигархов в волосатом кулачке держит. Спросите у дерипаски,как это работает.
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6k
Фельдъегерь Час назад
хотелось бы узнать про цены в Канаде, неужели не растут, неужели Канада перешла к социализму?
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7k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Просто скоты!
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42k
Максим Т. 2 часа назад
"Золотой ты человек! Всё о России думаешь! Отдохнуть тебе надо!"
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2k
V2.Smirnov 2 часа назад
И что интересно - никто из бизнесменов-комментаторов ни за что не признается, что САМ поднял цены, что бы, оправдываясь ажиотажем, навариться побольше. Побольше!
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