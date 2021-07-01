В России опять цены поползли вверх: реакция соцсетей на массовое подорожание товаров

Овощи, стройматериалы, корм для домашних животных и многое другое - все это значительно подорожало в России. Как быть в ситуации, когда цены растут, а зарплаты - нет?

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Кто имеет отношение к строительству, тот жестче всего ощутил ситуацию с ценами в стране 0 Источник:

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Что в производстве подорожало? Стружка, электричество, клей? Евро, доллар? 0 Источник:

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Перейдем к ценам на овощи 0 Источник:

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По поводу цен на морковь не шутил только ленивый 0 Источник:

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И... о других подорожаниях 0 Источник:

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С юмором о ценах и зарплате 0 Источник: