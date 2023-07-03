Покупатель растерял всю пиццу из-за ветра

Выходя из пиццерии, покупатель "пострадал" от сильного ветра, вырвавшего у него из рук коробку с закуской.

Несколько кусочков пиццы оказались на земле и незнакомцу стоило бы действовать быстрее, если он желал спасти всё остальное. Однако он промедлил, и всё тот же ветер вновь подхватил коробку, завершив катастрофу и повергнув все остальные куски в грязь.