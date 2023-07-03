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Покупатель растерял всю пиццу из-за ветра

Покупатель растерял всю пиццу из-за ветра

Автор:
03 июля 2023 12:03
Метки: Видео   в мире   ветер   люди   пицца   пиццерия   фейл   
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Посетитель ресторана лишился коробки с пиццей из-за сильного ветра. Камера наблюдения запечатлела трагикомичный момент.

Выходя из пиццерии, покупатель "пострадал" от сильного ветра, вырвавшего у него из рук коробку с закуской.

Несколько кусочков пиццы оказались на земле и незнакомцу стоило бы действовать быстрее, если он желал спасти всё остальное. Однако он промедлил, и всё тот же ветер вновь подхватил коробку, завершив катастрофу и повергнув все остальные куски в грязь.

Зрителей удивило окончание истории, ведь мужчина, посетовав на злую судьбу, всё-таки собрал свою пиццу и принялся тут же поедать её. Видимо, быстро поднятое действительно не считается упавшим.

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Метки: Видео   в мире   ветер   люди   пицца   пиццерия   фейл   
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1  комментарий
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BiZ 41 минуту назад
природа виновата, ьуле
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