Покупатель растерял всю пиццу из-за ветра

Посетитель ресторана лишился коробки с пиццей из-за сильного ветра. Камера наблюдения запечатлела трагикомичный момент.
Выходя из пиццерии, покупатель "пострадал" от сильного ветра, вырвавшего у него из рук коробку с закуской.
Несколько кусочков пиццы оказались на земле и незнакомцу стоило бы действовать быстрее, если он желал спасти всё остальное. Однако он промедлил, и всё тот же ветер вновь подхватил коробку, завершив катастрофу и повергнув все остальные куски в грязь.
Зрителей удивило окончание истории, ведь мужчина, посетовав на злую судьбу, всё-таки собрал свою пиццу и принялся тут же поедать её. Видимо, быстро поднятое действительно не считается упавшим.
Источник:
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста