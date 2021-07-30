Машина, что быстрее ветра: профессор физики Кусенко проспорил блогеру 10 000 долларов

Ученый заявил, что автомобиль, работающий только от энергии ветра не может двигаться быстрее потока воздуха - ведь это нарушает законы физики. Оказалось, что может...
Космолог и профессор физики и астрономии Калифорнийского университета Александр Юрьевич Кусенко, некогда переехавший из СССР в США, посмотрел ролик видеоблогера Дерека Мюллера и усомнился в его правдивости.
В своем видео Мюллер показал тест-драйв машины Blackbird, которая работает от энергии ветра, и заявил, что она способна в течении длительного времени двигаться прямо по ветру быстрее, чем сам ветер, который толкает ее вперед. Не нужно быть профессором физики, чтобы увидеть здесь противоречие. Александр Кусенко раскритиковал ролик, заявив, что агрегат не может двигаться быстрее, чем поток воздуха, поскольку это нарушает законы физики, а вот блогеры, в свою очередь, очень часто нарушают законы здравого смысла.
Но Мюллер был уверен в своей правоте и предложил заключить пари на 10 тысяч долларов. И профессор на свою голову ввязался в эту авантюру.
Видео, ставшее предметом спора:
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Кусенко перед оглашением данных о скорости ветра и автомобиля даже провел часовую лекцию, объясняя законы физики и убеждая слушателей, что блогер где-то явно ошибается. Физик-теоретик был уверен, что если Мюллер и прав, то разогнался он, скорее всего, благодаря обычным порывам ветра.
А Мюллер, по своему обыкновению, выпустил еще один ролик, в котором его коллега по YouTube продемонстрировала, что и уменьшенная модель Blackbird способна двигаться быстрее ветра.
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Надо добавить, в качестве арбитров в споре были приглашены известные в штатах популяризаторы науки - Билл Най и Нил де Грасс Тайсон. А данные с заезда Мюллера показывали следующее. Во время поездки Blackbird разогнался за две минуты, что было бы невозможно, если бы машина полагалась на порывы ветра. При этом автомобиль достиг скорости 45 км/ч при попутном ветре всего в 16 км/ч.
Немного позже бывший аэрокосмический инженер и создатель Blackbird Рик Кавалларо раскрыл секрет своего творения. Дело в том, что как только ветер приводит машину в движение, ее колеса начинают вращать лопасти пропеллера, которые соединены с ними цепью. Таким образом, по мере ускорения машины, колеса вращают гребной винт все быстрее, а лопасти работают как вентилятор, отталкивая больше воздуха за машину и толкая ее вперед.
В итоге, профессор Кусенко был вынужден признать, что машина действительно "временно движется немного быстрее ветра". Свое "поражение" он признал лишь частично, но Мюллеру отдал всю проспоренную сумму. А когда пари предложил сам разработчик машины, чтобы физик поменял свою формулировку, Кусенко уже не ответил. Видимо, засел за свои расчеты, в которые закралась ошибка.
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Может, просмотр вот этого ролика (и трех предыдущих в серии) от российского физика прояснит ситуацию:
Качели качаются по схожему принципу.
Кусенко! Я б с вами навернул по-честному. Уважаю спецов.
а если бы там стояла скрытая турбина? ))
а профээсссор думал что машина движется только за счет потока воздуха и поэтому не может двигаться быстрее его
.....
Для хранения энергии использовались маховики, пневматические аккумуляторы, гидроаккумуляторы и другие устройства
....
Самый наглядный пример - электромобиль при спуске с горы тормозит двигателем, который превращается в генератор, аккумуляторы эту энергию накапливают и при нажатии на педаль газа возвращают.
Закон сохранения энергии ещё никто не отменял.
Пропеллер сначала раскрутил колеса, а потом Колеса раскрутили пропеллер, который стал дуть сильнее ветра.
Тут либо неправильно поданная информация, либо трюк.
Но я как бы не эксперт. Чисто умозрительное заключение
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- От того, что деревья качаются.