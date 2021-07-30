Машина, что быстрее ветра: профессор физики Кусенко проспорил блогеру 10 000 долларов

Космолог и профессор физики и астрономии Калифорнийского университета Александр Юрьевич Кусенко, некогда переехавший из СССР в США, посмотрел ролик видеоблогера Дерека Мюллера и усомнился в его правдивости.

В своем видео Мюллер показал тест-драйв машины Blackbird, которая работает от энергии ветра, и заявил, что она способна в течении длительного времени двигаться прямо по ветру быстрее, чем сам ветер, который толкает ее вперед. Не нужно быть профессором физики, чтобы увидеть здесь противоречие. Александр Кусенко раскритиковал ролик, заявив, что агрегат не может двигаться быстрее, чем поток воздуха, поскольку это нарушает законы физики, а вот блогеры, в свою очередь, очень часто нарушают законы здравого смысла.

Но Мюллер был уверен в своей правоте и предложил заключить пари на 10 тысяч долларов. И профессор на свою голову ввязался в эту авантюру.