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Машина, что быстрее ветра: профессор физики Кусенко проспорил блогеру 10 000 долларов

Машина, что быстрее ветра: профессор физики Кусенко проспорил блогеру 10 000 долларов (3 фото + 2 видео)

Автор:
30 июля 2021 18:14
Сообщество : Наука
Метки: Blackbird   ветер   видео   скорость   спор   ученый   физика   энергия   
2355
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Ученый заявил, что автомобиль, работающий только от энергии ветра не может двигаться быстрее потока воздуха - ведь это нарушает законы физики. Оказалось, что может...

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Метки: Blackbird   ветер   видео   скорость   спор   ученый   физика   энергия   
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33  комментария
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4k
ron 2 часа назад
Теория - это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но никто не знает почему. А мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает, почему!
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4k
Михаил 43 секунды назад
Почему самолеты не летают без топлива?
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17k
Vital Idol 13 минут назад
эх, профессор...
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207
Бритва 16 минут назад
Отличная новость
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6k
dikijjim 23 минуты назад
а против ветра должна же еще быстрее ехать не?
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4k
Fishki_surfer 24 минуты назад
Устройство машины в видео показано в подробностях. Там нет никаких батарей, маховиков или других устройств накопления энергии. Пропеллер приводится в движение от колес, т.е. конструкция - проще пареной репы.
Может, просмотр вот этого ролика (и трех предыдущих в серии) от российского физика прояснит ситуацию:

Ссылка www.youtube.com
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667
korney 36 минут назад
Космолог и профессор физики и астрономии Калифорнийского университета Александр Юрьевич Кусенко не знаком ни с векторной алгеброй, ни с аэродинамикой, ни с механикой.
Качели качаются по схожему принципу.
Ссылка www.youtube.com
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1k
Oleg 40 минут назад
Ссылка youtu.be
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4k
Mixalych 42 минуты назад
Хочу видеть уравнение и расчеты от блогера.
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4k
au3 55 минут назад
В модели на беговой до рожке то колеса раскручивает двигатель в беговой дорожке ....
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276
Andiks 58 минут назад
Обоим уважение!
Кусенко! Я б с вами навернул по-честному. Уважаю спецов.
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3k
Dmitry_61rus 59 минут назад
Очередной Перпетуум мобиле изобрели?
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−69
Alex Час назад
Проиграл московит
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14k
vikklu Час назад
Ему явно надо ещё муфту сцепления присобачить между пропеллером и приводным валом.
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2k
twincam Час назад
глупо было ввязываться в спор, не зная устройства этого чудо-автомобиля.
а если бы там стояла скрытая турбина? ))
а профээсссор думал что машина движется только за счет потока воздуха и поэтому не может двигаться быстрее его
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9k
Kostick Час назад
надо было и деньги частично отдать, керенскими, или лучше марками веймарской республики)
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5k
Ya Час назад
Цель ролика показать, говноблоХЕР из сша умнее профессора из СССР. Вот только опровержение не опубликуют. Ну а судил амерский бескомпромиссный суд из таких же говноблохеров. Запудрили мозги профессору. Аппарат как в ролике похоже вообще от внешнего движка приводится в движение. А еще классно две мокрощелки объясняют физические принципы в тренажерном зале. Ну вперед жополизы-поклонники сша, начинайте истерику и начинайте минусить, я коснулся ваших святынь, тронул сша и говноблоХЕРов.
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79
Zlaja ptica Час назад
То есть в машине был механизм накопления и рекуперации энергии движения.
.....
Для хранения энергии использовались маховики, пневматические аккумуляторы, гидроаккумуляторы и другие устройства
....

Самый наглядный пример - электромобиль при спуске с горы тормозит двигателем, который превращается в генератор, аккумуляторы эту энергию накапливают и при нажатии на педаль газа возвращают.

Закон сохранения энергии ещё никто не отменял.
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79
Zlaja ptica Дмитрий Час назад
Судя по описанию.

Пропеллер сначала раскрутил колеса, а потом Колеса раскрутили пропеллер, который стал дуть сильнее ветра.

Тут либо неправильно поданная информация, либо трюк.

Но я как бы не эксперт. Чисто умозрительное заключение
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79
Zlaja ptica Дмитрий 42 минуты назад
Понятно. У меня с видео проблемы. Не стал смотреть
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
С сегодняшнего дня верим только блогера, всех профессоров в топку
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667
korney 2 часа назад
- Ветер от чего дует?
- ...
- От того, что деревья качаются.
Ссылка www.youtube.com
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3k
Roman Doberman 2 часа назад
И так, минута обсуждения. Что в чёрном ящике, который получил профессор от блогера?
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