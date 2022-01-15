Главная ёлка Ростова-на-Дону красиво намекнула на завершение праздников

1303
2
2
24-метровая красавица, украшенная новыми шарами и гирляндами, в канун старого Нового года не выдержала порывов ветра и рухнула прямо на глазах у прохожих.
Ещё за несколько дней до этого синоптики предупредили ростовчан об ухудшении погоды и штормовом ветре. Но прогуляться в праздничный вечер в парке Горького всё равно вышло несколько человек. Вот они-то и стали очевидцами эффектного падения главной ёлки города.
Очередной порыв ветра повалил новогоднюю красавицу, напугав людей, находившихся рядом.
В администрации города пообещали разбираться и выяснить, почему конструкция ёлки оказалась недостаточно надёжной.
Источник:
Ссылки по теме:
- Из-за непогоды в Сочи рекламный щит рухнул на автомобиль
- В Кронштадте автокран потопил отремонтированную яхту
- Машина, что быстрее ветра: профессор физики Кусенко проспорил блогеру 10 000 долларов
- Охранник университета в Мексике жестоко проучил скейтера
- На Камчатке в Курильское озеро упал вертолет с туристами. Выживший пассажир рассказал о случившемся
18
Понравилось18
Новости партнёров
Елка.