Главная ёлка Ростова-на-Дону красиво намекнула на завершение праздников

Ещё за несколько дней до этого синоптики предупредили ростовчан об ухудшении погоды и штормовом ветре. Но прогуляться в праздничный вечер в парке Горького всё равно вышло несколько человек. Вот они-то и стали очевидцами эффектного падения главной ёлки города.