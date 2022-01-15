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Главная ёлка Ростова-на-Дону красиво намекнула на завершение праздников

Главная ёлка Ростова-на-Дону красиво намекнула на завершение праздников (2 фото + 2 видео)

Автор:
15 января 2022 11:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ветер   видео   падение   ростов-на-дону   старый новый год   ёлка   
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24-метровая красавица, украшенная новыми шарами и гирляндами, в канун старого Нового года не выдержала порывов ветра и рухнула прямо на глазах у прохожих.

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Метки: ветер   видео   падение   ростов-на-дону   старый новый год   ёлка   
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6  комментариев
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Liberman 2 часа назад
у меня до 8-го марта стоять будет)
Елка.
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metrolog Час назад
Да, ветрище был знатный. У кого то перила с балкона сдуло, в центре и на Сельмаше ёлки городские поваляло.
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rutt Час назад
У нас порывы ветра такие, что любая конструкция может оказаться ненадёжной
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Dorell 2 часа назад
Хахаха, в этом весь Ростов
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