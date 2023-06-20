Ураган сорвал покрытие детской площадки вместе с детьми в Караганде

Сильный ветер резко сорвал покрытие детской площадки и отшвырнул играющих там детей в стороны.
Когда начался ураганный ветер, трое детей бегали на детской площадке. Ветер поднял в воздух покрытие вместе с детьми – одного ребенка подбросило в воздух, затем мальчика отбросило далеко в сторону жилого дома. Взрослые подбежали, чтобы помочь детям.
По данным издания, инцидент попал на камеру наблюдения, установленную во дворе.
В управлении здравоохранения сообщили, что в настоящее время бригада скорой помощи привезла ребенка в областную детскую больницу.
"Состояние при поступлении относительно удовлетворительное, ребенок в сознании, несколько испуган. В условиях приемного отделения проводится обследование", – сообщили в управздраве.
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PS: Интересно, посмотреть бы на того урода, которого такое "насмешило"...