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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 377 постов • 24 подписчика подписаться
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Ураган сорвал покрытие детской площадки вместе с детьми в Караганде

Ураган сорвал покрытие детской площадки вместе с детьми в Караганде

Автор:
20 июня 2023 08:52
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Караганда   ветер   дети   детская площадка   ураган   
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Сильный ветер резко сорвал покрытие детской площадки и отшвырнул играющих там детей в стороны.

Когда начался ураганный ветер, трое детей бегали на детской площадке. Ветер поднял в воздух покрытие вместе с детьми – одного ребенка подбросило в воздух, затем мальчика отбросило далеко в сторону жилого дома. Взрослые подбежали, чтобы помочь детям.

По данным издания, инцидент попал на камеру наблюдения, установленную во дворе.


В управлении здравоохранения сообщили, что в настоящее время бригада скорой помощи привезла ребенка в областную детскую больницу.


"Состояние при поступлении относительно удовлетворительное, ребенок в сознании, несколько испуган. В условиях приемного отделения проводится обследование", – сообщили в управздраве.

Источник:

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Метки: Видео   Караганда   ветер   дети   детская площадка   ураган   
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4  комментария
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15k
ss 56 минут назад
Ужас какой!...

PS: Интересно, посмотреть бы на того урода, которого такое "насмешило"...
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484
Murych Минуту назад
Взрослый от такого полёта коней бы двинул.
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1k
Alexandr 15 минут назад
На самом деле ветер не особо сильный, а ведь с таким покрытием очень много. Как-то неожиданно и страшновато.
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60k
pynh 48 минут назад
Где где?
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