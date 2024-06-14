В Москве мужчина несколько месяцев терроризирует соседей

Подъездный нудист завелся в Новой Москве: мужчина в ЖК Новые Ватутинки несколько месяцев пытается впечатлить соседей, расхаживая по парадной то в трусах, то и вовсе без них.

Неадекват не только оголяется перед другими, но и плюется, кричит, свистит и бегает за собаками. Уставшие от странного поведения соседа москвичи бьют тревогу и публикуют записи с камер наблюдения. На одной из них видно, как мужчина перекрестил встретившуюся ему женщину, на другой — подрался с дверью.

В чатах пишут, что на него уже вызывали полицию, забирали в отделение, но он возвращался.