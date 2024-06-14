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В Москве мужчина несколько месяцев терроризирует соседей

В Москве мужчина несколько месяцев терроризирует соседей

Автор:
14 июня 2024 06:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   Новая москва   Россия   люди   сосед   
2393
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Жители района Новые Ватутинки в Новой Москве страдают от странного соседа. Мужчина раскидывает в подъезде имущество людей, ходит по этажу полуголым, плюется, кричит и крестит местных.

Подъездный нудист завелся в Новой Москве: мужчина в ЖК Новые Ватутинки несколько месяцев пытается впечатлить соседей, расхаживая по парадной то в трусах, то и вовсе без них.

Неадекват не только оголяется перед другими, но и плюется, кричит, свистит и бегает за собаками. Уставшие от странного поведения соседа москвичи бьют тревогу и публикуют записи с камер наблюдения. На одной из них видно, как мужчина перекрестил встретившуюся ему женщину, на другой — подрался с дверью.

В чатах пишут, что на него уже вызывали полицию, забирали в отделение, но он возвращался.

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Метки: Видео   Москва   Новая москва   Россия   люди   сосед   
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28  комментариев
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1k
Corkscrew 2 часа назад
Пусть пишут коллективное заявление, чтобы этого шибанутого отправили на принудительное психиатрическое освидетельствование и дальше уже на лечение.
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12k
Zемляк Полчаса назад
Такому место рядом с Наполеоном.
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256
Krrsantan Час назад
А по лицу дать не пробовали?
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504
Skywriter Час назад
Как теперь не веселиться,
Не грустить от разных бед:
В нашем доме поселился
Замечательный сосед!

Раскидал в подъезде вещи,
Ходит он полуодет,
Он орёт, плюётся, крестит,
За собакой мчится вслед!
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11k
Доктор Час назад
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18k
Majul 2 часа назад
"...рассхаживая по парадной..."
Автор, парадные только в Питере)
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21k
Davy Jones 2 часа назад
Итоги либерализма, комфорт одного умалишеного закон охранчет превыше комфорта остального общества.
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9k
perekrestok 2 часа назад
Есть управляющая компания, есть куча записей с неадекватом. Пусть покажут в полиции чтобы отправить на принудиловку! Или будут ждать пока он с топором на людей будет кидаться?
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11k
Алексей 2 часа назад
Тест на психостимуляторы точно не пройдет и еще и алкашка
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529
deadDEVIL 2 часа назад
Откуда у психа деньги на квартиру в новой Москве, в ЖК Новые Ватутинки!?
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309
Самуил Маршак deadDEVIL 2 часа назад
Продали наследственную квартиру в Москве. Его в однушку отселили
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11k
GMN 2 часа назад
Мужиков нет там? Розбить табло...
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3332 поста (3274 в горячем)

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