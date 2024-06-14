В Москве мужчина несколько месяцев терроризирует соседей

Жители района Новые Ватутинки в Новой Москве страдают от странного соседа. Мужчина раскидывает в подъезде имущество людей, ходит по этажу полуголым, плюется, кричит и крестит местных.
Подъездный нудист завелся в Новой Москве: мужчина в ЖК Новые Ватутинки несколько месяцев пытается впечатлить соседей, расхаживая по парадной то в трусах, то и вовсе без них.
Неадекват не только оголяется перед другими, но и плюется, кричит, свистит и бегает за собаками. Уставшие от странного поведения соседа москвичи бьют тревогу и публикуют записи с камер наблюдения. На одной из них видно, как мужчина перекрестил встретившуюся ему женщину, на другой — подрался с дверью.
В чатах пишут, что на него уже вызывали полицию, забирали в отделение, но он возвращался.
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Не грустить от разных бед:
В нашем доме поселился
Замечательный сосед!
Раскидал в подъезде вещи,
Ходит он полуодет,
Он орёт, плюётся, крестит,
За собакой мчится вслед!
Автор, парадные только в Питере)