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Плата за ошибку: болезненный спуск лыжника с горы

Плата за ошибку: болезненный спуск лыжника с горы

Автор:
22 мая 2023 12:44
Сообщество : Спорт
Метки: видео   лыжник   люди   падение   экстремал   экстрим   
2157
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Лыжник хотел совершить управляемый спуск с горы, однако всё пошло не по плану. Видеокамера сняла момент падения и эмоции экстремала.

Лыжник хотел скатиться горки, лыжник скатился с горки. Однако есть один нюанс.

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Метки: видео   лыжник   люди   падение   экстремал   экстрим   
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21  комментарий
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17k
Алексей 2 часа назад
Короче до подножия доехали одни уши.......
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190
Jangalop 6 минут назад
Хочешь карабкаться по горам - бери ледоруб и занимайся альпинизмом.
Хочешь кататься на лыжах - нарезаешь виражи по широким склонам, чтобы со свистом ветра и брызгами снега.
Хочешь испортить лыжи как минимум, а как максимум самому переломаться - идешь кататься по обледеневшим склонам, где лыжи поперек склона даже не тормозят и где камни и деревья приходится объезжать. Вот удовольствие, блин!
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1k
Mrak OBOY Полчаса назад
зачем он так? из этого точно нечего бы не получилось хорошего... )))
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66
Vlad Полчаса назад
Легко еще отделался....
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16k
Алекс Полчаса назад
Зачем ему лыжи? Он и на жопе ништяк гоняет
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6k
vasilykopkov Полчаса назад
Я фрирайдер со стажем, но тут мне даже смотреть страшно.
Хорошо, если чувак отделался несколькими сломанными рёбрами...
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88k
Феофан 38 минут назад
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7k
Nikolay 46 минут назад
Мужик хотел эффектно спуститься с горы и добился своего.
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4k
MPEG-8 46 минут назад
Предсказуемый результат.
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28k
Levyathan 47 минут назад
И в чем смысл? Не, я понимаю, спуститься по черной трассе- кайф. Но, по этим говнам? Это даже спуском назвать сложно.
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10k
Игорь Час назад
ну - так или иначе - спустился :)
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935
Uganda Час назад
Не за этим ли он туда ехал...
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18k
Bill Час назад
Наверное, очень хотелось повторить результат Шумахера
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24
Человек Разумный Час назад
Руки-ноги на месте, урок не усвоен.
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6k
ДеониS Час назад
А разве другой результат мог быть?
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24k
Павел Плеханов Час назад
Не очень понимаю, к чему эти вопли. Я понимаю, что страшно, но криками делу не поможешь.
Сосредоточься на рулении, уворачивайся, разберись с ситуацией. А потом, доехав до финиша - матерись хоть на всю округу.
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66
Vlad Павел Плеханов Полчаса назад
Я, когда мне страшно, мяукаю :-) Другие воют, матерятся или просто гадят в штаны. Ничего предосудительного в этом нет. Одно дело когда тащит по трассе с ограждением, другое по скалам, когда срывает.
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27k
Serg2001 2 часа назад
И полные штаны адреналина!...)
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