Плата за ошибку: болезненный спуск лыжника с горы

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Лыжник хотел совершить управляемый спуск с горы, однако всё пошло не по плану. Видеокамера сняла момент падения и эмоции экстремала.
Лыжник хотел скатиться горки, лыжник скатился с горки. Однако есть один нюанс.
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Хочешь кататься на лыжах - нарезаешь виражи по широким склонам, чтобы со свистом ветра и брызгами снега.
Хочешь испортить лыжи как минимум, а как максимум самому переломаться - идешь кататься по обледеневшим склонам, где лыжи поперек склона даже не тормозят и где камни и деревья приходится объезжать. Вот удовольствие, блин!
Хорошо, если чувак отделался несколькими сломанными рёбрами...
Сосредоточься на рулении, уворачивайся, разберись с ситуацией. А потом, доехав до финиша - матерись хоть на всю округу.