Зрелищный трюк экстремалов

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Группа любителей экстремальных видов спорта приняла участие в рискованном трюке. Сорвиголовы совершили прыжок на своих двухколесных друзьях и чудом не задели друг друга.
Очевидец запечатлел зрелищный трюк в исполнении любителей острых ощущений.
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