FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3478 постов • 446 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Спорт
Зрелищный трюк экстремалов

Зрелищный трюк экстремалов

Автор:
31 января 2024 07:42
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   в мире   велосипед   люди   экстремал   экстрим   
1233
1
1

Группа любителей экстремальных видов спорта приняла участие в рискованном трюке. Сорвиголовы совершили прыжок на своих двухколесных друзьях и чудом не задели друг друга.

Очевидец запечатлел зрелищный трюк в исполнении любителей острых ощущений.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Видео   в мире   велосипед   люди   экстремал   экстрим   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Илья 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

623126



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Участников группы "Би-2" держат в клетке под палящим солнцем в Таиланде
Участников группы "Би-2" держат в клетке под палящим солнцем в Таиланде
В Белгородской области жестко задержали этническую ОПГ, "крышевавшую" таксистов
В Белгородской области жестко задержали этническую ОПГ, "крышевавшую" таксистов
Набирающие популярность в сообществах
Раскрыто меню обеда Путина и&nbsp;Лукашенко
Раскрыто меню обеда Путина и Лукашенко
Хищная пиявка с острова Борнео
Хищная пиявка с острова Борнео
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Подозрительный кот

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#люди#история#Россия#кино#улыбнуло#кот#фильм
#Юмор#автомир#в мире#позитив#ДТП#аварии#Автовсячина#милота#КИтай#полиция
#животные#машина#интересно#интересное#факты#авто аварии#Разное#Жизнь#новости#маразм
А что вдруг случилось с нашим кинематографом? А что вдруг случилось с нашим кинематографом? Вулканический туризм в Исландии Вулканический туризм в Исландии Огонь, вода и почти медные трубы Огонь, вода и почти медные трубы Плата за ошибку: болезненный спуск лыжника с горы Плата за ошибку: болезненный спуск лыжника с горы Невероятно везучий лыжник Невероятно везучий лыжник Безрассудный прыжок чуть не стоил экстремалу жизни Безрассудный прыжок чуть не стоил экстремалу жизни

На что жалуетесь?

Вернуться