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Отчаянный экстремал выпрыгнул из самолета без парашюта

Отчаянный экстремал выпрыгнул из самолета без парашюта

Автор:
22 сентября 2022 13:17
Метки: в мир   видео   люди   парашютист   прыжок   экстремал   экстрим   
1143
1
1
Парень "заправился" энергетиком, а затем выпрыгнул из самолёта без парашюта за спиной. Сделал он это в компании спортсменов, которые должны были его поймать.
Очень рискованный прыжок. Похоже, что этот сорвиголова не умрёт своей смертью.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мир   видео   люди   парашютист   прыжок   экстремал   экстрим   
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18  комментариев
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22k
Serg2001 Час назад
После того, как он лихо банку выкинул, уже не очень сильно за него переживал...
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28k
Aqueronte 6 минут назад
Не он первый.
Было уже.
Ссылка youtu.be
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32k
ACU900 16 минут назад
И он до сих пор жив?!
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102
Аврашалом Маркович 17 минут назад
Фигня, переделывай.
Ссылка youtu.be
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970
ChePaev Полчаса назад
наркоманы адреналиновые, безумству храбрых -венки со скидкой!
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−97
ЛехаЧифирь 39 минут назад
60 летний знакомый директор магазина спрыгнул с самолета с инструктором.
И видео веселое засняли..
Но здоровье это ему не добавили - жаловался что спина стала болеть после того приземления..
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4k
Tuskub 52 минуты назад
..при попытке пристягнуть парнягу парашютист, который сидит сверху орет парню на ухо - "Извини, братан, не получилось что-то сегодня, завтра еще раз попробуем".. и отлетает в сторону...)
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802
Lexx 52 минуты назад
Отчаянный экстремал, можно заменить одним словом - идиот.
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3k
Трям 53 минуты назад
Ну и нах поймали? Такой кадр приземления просрали...
Нарик адреналиновый.
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Горожанин Час назад
Это называется - вые.б.а.л.и. в воздухе.
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