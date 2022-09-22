Отчаянный экстремал выпрыгнул из самолета без парашюта

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Парень "заправился" энергетиком, а затем выпрыгнул из самолёта без парашюта за спиной. Сделал он это в компании спортсменов, которые должны были его поймать.
Очень рискованный прыжок. Похоже, что этот сорвиголова не умрёт своей смертью.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Было уже.
И видео веселое засняли..
Но здоровье это ему не добавили - жаловался что спина стала болеть после того приземления..
Каждый сам выбирает...
Последние две категории я уважаю... если это конечно добрые убеждения, идеалы и люди.
Нарик адреналиновый.