На волосок от гибели: cудьба дала экстремалу второй шанс

3085
1
1
В экстремальных видах спорта риск подстерегает спортсменов на каждом шагу, и любая ошибка может стать фатальной. Взгляните на любителя острых ощущений, который в последний момент избежал гибели.
Полные штаны адреналина
Благодаря слаженным действиям и удаче спортсмен остался жив.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Биба и Боба: гениальный план дал сбой
- Повезло: рабочий чудом не провалился в пролом
- Впечатляющий трюк на брусьях
- Парень успел поймать выпавшую из окна собаку
- Пилот с малым лётным опытом смог посадить самолёт с отказавшим двигателем на шоссе
Новости партнёров
С днем рождения, чувак!