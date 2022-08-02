FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3052 поста • 425 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Спорт 
На волосок от гибели: cудьба дала экстремалу второй шанс

На волосок от гибели: cудьба дала экстремалу второй шанс

Автор:
02 августа 2022 11:53
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   в мире   видео   люди   парашют   повезло   экстремал   экстрим   
3085
1
1
В экстремальных видах спорта риск подстерегает спортсменов на каждом шагу, и любая ошибка может стать фатальной. Взгляните на любителя острых ощущений, который в последний момент избежал гибели.

Полные штаны адреналина

Благодаря слаженным действиям и удаче спортсмен остался жив.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Спорт   в мире   видео   люди   парашют   повезло   экстремал   экстрим   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
homerchik Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Нескучный сад Минуту назад
Не понял где здесь спорт. Адреналинового наркомана вижу, спортивного состязания не наблюдаю...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Aqueronte 3 минуты назад
Профи. Не растерялся, все сделал правильно, уважаю таких.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Григорий 51 минуту назад
В этот раз не вышло. но в следующий раз получится!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Barachek_Obachek Час назад
Ну весело же и ладно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Fat Lynx Час назад
Гравитация, безжалостная ты сука!
С днем рождения, чувак!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Женя Час назад
И адреналин медленно стекал ч/з штанины в сапоги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Vazari 2 часа назад
Да ну его на хрен такие развлечения!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
надеюсь он намёк понял?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Мафусаил 2 часа назад
С Днём Рождения, йопте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей 2 часа назад
А нехер выёживаться. Летишь и лети. Нет, ему петлю захотелось сделать. Сильно хрустикам подобно, едешь и едь, нет, надо на колесо подняться, надо ручку выкрутить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

622732



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Когда всё наоборот
Когда всё наоборот
Патрик Мвалуа — человек с водой
Патрик Мвалуа — человек с водой
Набирающие популярность в сообществах
«Яндекс» разработал складских роботов, чтобы заменить ими персонал
«Яндекс» разработал складских роботов, чтобы заменить ими персонал
Авария дня. Семья из пяти человек погибла в ДТП в Краснодарском крае
Авария дня. Семья из пяти человек погибла в ДТП в Краснодарском крае
Электромобиль, который сам себя заряжает (видео)
Электромобиль, который сам себя заряжает (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно

Лучшие демотиваторы
Евгений Онегин в кратком изложении

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#животные#позитив#Приколы#комментарии#автомобили#СССР#автомир#дети
#фото#в мире#люди#история#сарказм#полиция#кино#фотографии#маразм#добро
#интересно#факты#картинки#подборка#улыбнуло#скандал#наука#шоу бизнес#аварии#дтп
Электромобиль, который сам себя заряжает (видео) Электромобиль, который сам себя заряжает (видео) Пилот с малым лётным опытом смог посадить самолёт с отказавшим двигателем на шоссе Пилот с малым лётным опытом смог посадить самолёт с отказавшим двигателем на шоссе Девушка на параплане влетела в купол другого спортсмена Девушка на параплане влетела в купол другого спортсмена Повезло: рабочий чудом не провалился в пролом Повезло: рабочий чудом не провалился в пролом Парень успел поймать выпавшую из окна собаку Парень успел поймать выпавшую из окна собаку Впечатляющий трюк на брусьях Впечатляющий трюк на брусьях

На что жалуетесь?

Вернуться