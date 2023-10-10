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Безрассудный прыжок чуть не стоил экстремалу жизни

Безрассудный прыжок чуть не стоил экстремалу жизни

Автор:
10 октября 2023 10:15
Метки: Видео   люди   неудача   прыжок   экстремал   экстрим   
688
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Любитель острых ощущений решил в очередной раз пощекотать себе нервы и совершил безрассудный прыжок. Однако удача в тот день была не на его стороне. Итогом его выходки стали многочисленные переломы.

Экстремал заработал множественные переломы таза, позвонков и рёбер.

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Метки: Видео   люди   неудача   прыжок   экстремал   экстрим   
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3  комментария
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16k
ss 46 минут назад
Да и хрен бы с ним. Никого за собой не потянул и хорошо. Главное, чтобы другими не рисковал, а со своей жизнью он может делать, что хочет.
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16k
Patmaz 37 минут назад
В следующий раз пусть без парашюта попробует...
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76k
Viktor 41 минуту назад
Интересно, будет ещё прыгать (если ходить сможет)?
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