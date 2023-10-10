Безрассудный прыжок чуть не стоил экстремалу жизни

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Любитель острых ощущений решил в очередной раз пощекотать себе нервы и совершил безрассудный прыжок. Однако удача в тот день была не на его стороне. Итогом его выходки стали многочисленные переломы.
Экстремал заработал множественные переломы таза, позвонков и рёбер.
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