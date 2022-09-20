FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3074 поста • 427 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Спорт 
Экстремал катается по скейт-парку, стоя на руле велосипеда

Экстремал катается по скейт-парку, стоя на руле велосипеда

Автор:
20 сентября 2022 11:59
Сообщество : Спорт
Метки: видео   люди   развлечения   скейт-парк   экстремал   экстрим   
290
1
1
Этот сорвиголова знает, как привлечь к себе внимание. Его трюк решится повторить далеко не каждый человек.
Впечатляющее зрелище. Свою порцию славы этот псих точно заслужил!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: видео   люди   развлечения   скейт-парк   экстремал   экстрим   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Ivan Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Broscan Полчаса назад
По канату легче пройти,чем такое на руле


+
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

704594



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Лукашенко потроллил Европу дровами - сеть ответила пародиями и флешмобом
Лукашенко потроллил Европу дровами - сеть ответила пародиями и флешмобом
Про съёмки «Иван Васильевич меняет профессию»
Про съёмки «Иван Васильевич меняет профессию»
Набирающие популярность в сообществах
Умельцы из Вьетнама слепили из картона копию спорткара Lamborghini Huaracan
Умельцы из Вьетнама слепили из картона копию спорткара Lamborghini Huaracan
«Король Пустыни»: продается редкий Mitsubishi Pajero Evolution
«Король Пустыни»: продается редкий Mitsubishi Pajero Evolution
Бюджетный смартфон Cubot P60 поступил в продажу всего за 89,99 долларов
Бюджетный смартфон Cubot P60 поступил в продажу всего за 89,99 долларов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Спасибо китайцам

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя старым

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#люди#СССР#Приколы#в мире#дтп#Россия#похороны#Еда
#фото#прикол#животные#факты#картинки#интересное#позитив#страна#смешно#коты
#история#подборка#фотографии#автомобили#автомир#аварии#авто аварии#кино#Ynews#криминал
Samsung опять жжёт. Будьте осторожны! (3 фото) Samsung опять жжёт. Будьте осторожны! (3 фото) На волосок от гибели: cудьба дала экстремалу второй шанс На волосок от гибели: cудьба дала экстремалу второй шанс Впечатляющий трюк на брусьях Впечатляющий трюк на брусьях Экстремальный способ остановить убегающего быка Экстремальный способ остановить убегающего быка В Ленинградской области ребёнок вылез из окна и устроил волнительную прогулку В Ленинградской области ребёнок вылез из окна и устроил волнительную прогулку Биба и Боба: гениальный план дал сбой Биба и Боба: гениальный план дал сбой

На что жалуетесь?

Вернуться