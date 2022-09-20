Экстремал катается по скейт-парку, стоя на руле велосипеда

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Этот сорвиголова знает, как привлечь к себе внимание. Его трюк решится повторить далеко не каждый человек.
Впечатляющее зрелище. Свою порцию славы этот псих точно заслужил!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: видео люди развлечения скейт-парк экстремал экстрим
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