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Летучая мышь укусила певицу на концерте

Летучая мышь укусила певицу на концерте

Автор:
07 июня 2024 06:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Испания   Летучая мышь   в мире   знаменитости   люди   тейлор момсен   
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Во время концерта в Испании певица Тейлор Момсен немного пострадала от летучей мыши. Животное приземлилось на женщину и, вероятно, от испуга — укусило.

Участница группы The Pretty Reckless и звезда сериала «Сплетница» Тейлор Момсен была на гастролях в Испании в первые выходные июня. The Pretty Reckless участвуют в турне группы AC/DC и выступают на разогреве перед их концертами.

Момсен исполняла песню, когда зрители внезапно начали кричать и жестикулировать, указывая на ногу певицы. Оказалось, что летучая мышь, залетевшая на сцену, решила приземлиться на Момсен. Животное — вероятно, от испуга — укусило исполнительницу за ногу. Момсен восприняла случившееся без паники: с мышью на ноге она обратилась к публике и сказала, что она «и правда ведьма», сделав отсылку к песне Witches Burn («Ведьмы горят»), которую только что спела. Она позвала на помощь других членов группы, которые смогли отогнать летучую мышь. Инцидент попал на многочисленные видео.


После концерта Момсен отвезли в больницу, где ей сделали прививку от бешенства. Следующие несколько недель женщине поставят еще серию уколов в рамках курса вакцинации. Момсен выложила видео с инцидентом и следами укуса в своих социальных сетях и в подписи к посту отметила, что «мышь была миленькая, но да — она меня укусила».

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Метки: Видео   Испания   Летучая мышь   в мире   знаменитости   люди   тейлор момсен   
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14  комментариев
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350
Evil Час назад
Бэтвумэн. Начало.
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2k
Алекс 2 минуты назад
красивенькая вампирша получится 0)))))
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4k
Кореш 14 минут назад
Я бы тоже испугался
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282
usla2000 24 минуты назад
Можно не надо...Снова...
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19k
GROMOZEKA 42 минуты назад
Элис не одобряет
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40k
Андрей Иванов 52 минуты назад
Фото мыши
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1k
Quantimus Час назад
О, напомнили про эту группу, надо переслушать. Нравилось когда-то. В Китае тоже с летучей мыши всё начиналось... (юмор).
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150k
parallax 2 часа назад
Всё.
Ждём новую волну короны.
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40k
Андрей Иванов 2 часа назад
Теперь всем будет сосать
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4007 постов (4006 в горячем)

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