Летучая мышь укусила певицу на концерте

Участница группы The Pretty Reckless и звезда сериала «Сплетница» Тейлор Момсен была на гастролях в Испании в первые выходные июня. The Pretty Reckless участвуют в турне группы AC/DC и выступают на разогреве перед их концертами.

Момсен исполняла песню, когда зрители внезапно начали кричать и жестикулировать, указывая на ногу певицы. Оказалось, что летучая мышь, залетевшая на сцену, решила приземлиться на Момсен. Животное — вероятно, от испуга — укусило исполнительницу за ногу. Момсен восприняла случившееся без паники: с мышью на ноге она обратилась к публике и сказала, что она «и правда ведьма», сделав отсылку к песне Witches Burn («Ведьмы горят»), которую только что спела. Она позвала на помощь других членов группы, которые смогли отогнать летучую мышь. Инцидент попал на многочисленные видео.