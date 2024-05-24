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Ньямунини – остров тысячи мышей

Ньямунини – остров тысячи мышей

Автор:
24 мая 2024 11:50
Сообщество : Животные
Метки: Африка   Животное   Киву   Летучая мышь   достопримечательность   колония   континент   остров   руанда   экосистема   
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Этот невероятный остров на озере Киву в Руанде стал пристанищем для тысяч фруктовых летучих мышей.

Остров Ньямунини, который в шутку называют «шляпой Наполеона» из-за сходства его формы со специфическим головным убором Бонапарта, стал местом отдыха как для руандийцев, так и для иностранцев. Уютно расположившийся у восточных берегов озера Киву на общей границе Руанды с Конго, Ньямунини является домом для тысяч фруктовых летучих мышей. На острове обитает до 50 000 мышек вида Eidolon helvum. Это крупнейшая колония такого рода в Руанде.

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Согласно результатам исследования биоразнообразия, проведённого местным Управлением по охране окружающей среды, Ньямунини является самым разнообразным из семи небольших островов, расположенных на озере Киву.

Возможно, отчасти это объясняется печальным прошлым: во время геноцида 1994 года здесь был устроен пожар, в результате которого погибли десятки беглецов-тутси. А последующее отсутствие человеческих поселений обеспечило растениям и животным благоприятные экологические условия для размножения и роста.

За символическую сумму в размере примерно 10 долларов любой желающий может отправиться на экскурсию в Ньямунини и прогуляться по извилистым тропинкам под пологом, состоящим из настоящих живых летучих мышей.

Когда они летят группой, то заполняют небо, создавая поистине фантастическое захватывающее зрелище. Конечно, звуковое сопровождение выходит тоже не менее впечатляющим.

Если идти по туристической тропе, то можно снизить вероятность непосредственного контакта с крылатыми ушастиками. Поэтому посетителям острова запрещено сходить с неё.

Ассоциация охраны дикой природы Руанды ежемесячно посещает Ньямунини для наблюдения за летучими мышами. Её специалисты разработали рекомендации по экотуризму. Поход занимает около 30 минут в зависимости от скорости и выносливости туристов. С высшей точки острова открывается потрясающая панорама озера Киву.

Ньямунини находится в районе Каронги, также известном как Кибуйе, – районе, славящемся своей красотой. Естественно, посещение этого райского уголка показано только храбрым сердцем, поскольку люди, боящиеся или опасающиеся мышей в любом виде, ясно не смогут насладиться экскурсией по понятной причине и не позволят этого сделать другим.

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Метки: Африка   Животное   Киву   Летучая мышь   достопримечательность   колония   континент   остров   руанда   экосистема   
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