Ньямунини – остров тысячи мышей

Остров Ньямунини, который в шутку называют «шляпой Наполеона» из-за сходства его формы со специфическим головным убором Бонапарта, стал местом отдыха как для руандийцев, так и для иностранцев. Уютно расположившийся у восточных берегов озера Киву на общей границе Руанды с Конго, Ньямунини является домом для тысяч фруктовых летучих мышей. На острове обитает до 50 000 мышек вида Eidolon helvum. Это крупнейшая колония такого рода в Руанде.