Летучая мышь, которая предпочитает зимовать в снегу

Вот представьте: гуляете вы такие по зимнему японскому лесу, познаете дзен и наслаждаетесь видами. Как вдруг ваше внимание привлекает что-то маленькое и коричневое. Возможно, вы бы прошли мимо, сморщив нос. Но вот японцы оказались более любопытным народом и решили посмотреть на столь своеобразную деталь пейзажа. И что бы вы думали? Они с изумлением обнаружили, что коричневое нечто является летучей мышью! Причем вполне себе живой, просто спящей крепким сном.





И ладно бы жители страны восходящего солнца пару раз откапывали этих малышей из-под снега. Так нет, они находили этих зверьков в сугробе каждую зиму! В конце концов эта история добралась до японских учёных. И очень их озадачила. Где это видано, чтобы летучие мыши зимой спали в снегу? Пришлось выяснять, что же это за чудо чудное.



