Летучая мышь, которая предпочитает зимовать в снегу

Интересные и познавательные факты об уссурийском трубконосе - летучей мыши, которая залегает в спячку прямо в снег.
Вот представьте: гуляете вы такие по зимнему японскому лесу, познаете дзен и наслаждаетесь видами. Как вдруг ваше внимание привлекает что-то маленькое и коричневое. Возможно, вы бы прошли мимо, сморщив нос. Но вот японцы оказались более любопытным народом и решили посмотреть на столь своеобразную деталь пейзажа. И что бы вы думали? Они с изумлением обнаружили, что коричневое нечто является летучей мышью! Причем вполне себе живой, просто спящей крепким сном.
И ладно бы жители страны восходящего солнца пару раз откапывали этих малышей из-под снега. Так нет, они находили этих зверьков в сугробе каждую зиму! В конце концов эта история добралась до японских учёных. И очень их озадачила. Где это видано, чтобы летучие мыши зимой спали в снегу? Пришлось выяснять, что же это за чудо чудное.
Летун оказался уссурийским трубконосом. Зверёк, как и любая летучая мышка, напоминает пушистую лопоухую картофелину длиной в 7 сантиметров и весом в 5-6 грамм. Обитает рукокрылый на территории Японии. А ещё на Корейском полуострове, в Приморье, на Сахалине и Курильских островах.
В летний период трубконосы занимаются обычными летучемышиными делами — кушают и растят потомство. Активны они ночью. После захода солнца зверьки охотятся на насекомых. Все же помнят, что для этого они используют эхолокацию? А днём рукокрылые прячутся в кронах, дуплах или даже среди опалой листвы. Там они образуют колонии, где самки выкармливают своих детёнышей.
Но самое интересное начинается с приходом холодов. У большинства летучих мышей есть два варианта, как провести зиму. Первый — найти укромное место и впасть в спячку. Обычно это пещеры, где температура и влажность остаются стабильными в течение всей зимы. Второй — улететь на юга. Да, прямо как птицы. Уссурийский трубконос решил не выбирать из двух спорных вариантов. Он изобрел третий и научился спать прямо в снегу!
Осенью, когда температура падает ниже пяти градусов, трубконос меняет свои лиственные убежища на дупла. Там он впадает в состояние оцепенения. Но периодически из него очухивается, проверяя пейзаж на улице. И вот, когда землю укрывает снежным одеялом, летун отправляется строить себе «берлогу».
Кроха плюхается прямо в мягкий снег и делает в нём ямку. Сформированный ледяной кокон закрывает зверька от внешнего мира. Ещё и снежком чуток припорошит — вообще станет идеально. Постепенно зверёк засыпает: дыхание и сердцебиение замедляются, а температура тела снижается до 10 градусов. Выделяемое тепло подтапливает снег, и летучая мышка всё глубже уходит под сугроб. Вот так уссурийский трубконос проводит долгие три-четыре месяца.
Как бы странно не звучало, зимовать в такой мини-берлоге очень даже комфортно. Снег — неплохой теплоизолятор. Особенно, если сравнивать с дуплами. Да и сквозняк от холодного ветра до тебя не доберётся. Более того, снежный покров является идеальной защитой от хищников. Если добыча не бегает на снегу или под снегом — зачем вообще её искать?
Есть лишь один минус — кратковременные оттепели. В нестабильную погоду снег может подтаять, и тогда трубконосы показываются из-под сугробов, как подснежники. Вот таких зверьков чаще всего и находят местные жители. Для самих трубконосов такие оттепели — не проблема. И даже если вдруг снег растает полностью, летучая мышка проснется и полетит искать себе другой сугроб.
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