Странности пещеры Китум – африканских врат зла

Густой и пышный лес вокруг предполагает, что пещеру не посещают туристы. Однако, возможно, это и к лучшему, ведь она таит в своих тёмных расщелинах нечто таинственное и опасное.

Многие называют пещеру вратами зла, учитывая зловещие рассказы о посетителях, которые заходили внутрь. Считающаяся местом происхождения вируса Марбург и Эбола, пещера Китум по-прежнему находится под подозрением.