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Странности пещеры Китум – африканских врат зла

Странности пещеры Китум – африканских врат зла

Автор:
04 апреля 2024 10:42
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Китум   Летучая мышь   вирус   возбудитель   вулкан   источник   нигерия   пещера   теория   турист   
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Всякие странные места, вызывающие живой интерес исследователей, на нашей планете имеются в изобилии. Свойства одних из них явно приукрашены в расчёте на туристический интерес и прибыль, а вот в случае с другими особого смысла делать этого нет – далеко, труднодоступно, нерентабельно. Ещё и слава сомнительная.

Гора Элгон – потухший вулкан в Кении. Это место отдалённое и труднодоступное. Расположенная на границе Уганды и Кении, гора Элгон имеет нечто гораздо более опасное, чем большинство вулканов – скрытую пещеру Китум у своего основания.

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Густой и пышный лес вокруг предполагает, что пещеру не посещают туристы. Однако, возможно, это и к лучшему, ведь она таит в своих тёмных расщелинах нечто таинственное и опасное.

Многие называют пещеру вратами зла, учитывая зловещие рассказы о посетителях, которые заходили внутрь. Считающаяся местом происхождения вируса Марбург и Эбола, пещера Китум по-прежнему находится под подозрением.

Она должна была служить убежищем для местных племен от налётчиков и культовым местом для проведения религиозных церемоний и собраний. С другой стороны, трудно отрицать роль пещеры в распространении двух столь смертоносных заболеваний, известных человечеству.

Отправляясь в пещеру Китум в Кении, любой желающий, возможно, пройдёт тот же путь, по которому в 1980-х годах вирус ВИЧ распространился по миру. Этот вирус, ставший причиной смерти десятков миллионов человек, также зародился в этом районе.

У пещеры ощущение атмосферы фильмов о приключениях Индианы Джонса. Основательный вход имеет ширину 18 метров, а сама пещера уходит вглубь горы на 200 метров.

Китум считается источником вируса Марбург и лихорадки Эбола, согласно описанию в книге Ричарда Престона. В книге Ричарда Престона «Горячая зона» описаны два разных случая, которые доказывают, что пещера могла быть местом происхождения этих опасных заболеваний.

В соответствии с записями, французский турист посетил это место в январе 1980 года и углубился для исследования. Через неделю после посещения мужчина ощутил такие симптомы как сильная головная боль, тошнота и рвота, лихорадка.

Состояние человека быстро ухудшилось. Его тошнило, рвало кровью и чёрной жидкостью.  Позднее исследование показало, что турист был поражён вирусом Марбург.

Ещё одна история в книге Ричарда Престона повествует о случае с мальчиком из Дании, который посетил пещеру в 1987 году. Удивительно, но ребёнка постигла та же участь. Что служит довольно убедительным доказательством того, что в ней действительно есть нечто таинственное.

Два человека, посетившие одну и ту же пещеру с разницей в семь лет и умершие одинаково, явно не кажутся совпадением. Но это было только начало. В 2004 году в Анголе произошла гораздо более масштабная вспышка марбургской инфекции, которая унесла 227 жизней из 253 заражённых. Сыграла ли пещера Китум роль в распространении вируса в мире?

Она образовалась благодаря остывающей вулканической породе, а не в виде лавовой трубки. При взгляде на внутреннюю часть можно заметить следы – борозды вдоль стен. Некоторые считают, что эти отметины были сделаны древними египтянами в поисках золота, алмазов или драгоценных минералов.

Но эти отметины и борозды имеют научное и гораздо более прозаичное объяснение. Отметины на стенах были сделаны слонами, которые рыли их своими бивнями в поисках соляных отложений. Многие другие животные, такие как гиены, буйволы, леопарды и антилопы, приходят сюда в тёмное время суток за солью.

Глубокие участки служат местом размножения многих насекомоядных и фруктоядных летучих мышей. По народным поверьям, летучие мыши в пещере служили переносчиками вирусов Эбола и Марбург. Кроме того, считается, что экскременты рукокрылых как раз и являются источником инфекций.

Два случая, описанные в книге Престона, создали ужасающее представление об опасностях Китума. Одно из примечательных наблюдений о пещере и её роли в распространении вирусов Эбола и Марбург как раз указывает на летучих мышей.

Собственно говоря, и сегодня это одна из главных причин для беспокойства любого туриста. Однако образцы крови и тканей местных летучих мышей не выявили никаких признаков вируса Эбола. С другой стороны, было установлено, что летучие мыши способны стать естественными резервуарами – долговременными хозяевами патогенного организма. Поэтому лучше всего двигаться внутри, избегая дальних углов, где обитают летучие мыши.

Но в конечном итоге происхождение вирусов Эбола и Марбург именно в пещере Китум так и не доказано.  Отсутствие доказательств наличия вируса Марбург у фруктовых летучих мышей создало дополнительные проблемы, и невозможно даже подтвердить их роль в качестве животных-переносчиков.

Несмотря на странности и опасности, желающие посетить и исследовать обитель зла есть. И их довольно много. Зачем туристы это делают? Опровергнуть мифы, проверить себя или просто  ощутить себя на волосок от гибели, почувствовав тысячи ледяных мурашек на спине, и уйти обратно в реальный мир – живыми, здоровыми, к людям и солнцу.

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Метки: Китум   Летучая мышь   вирус   возбудитель   вулкан   источник   нигерия   пещера   теория   турист   
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2  комментария
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7k
S__D 2 часа назад
Затянуть сетью и залить хлоркой!
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3k
Autumn2015 Полчаса назад
Ага-ага, вот только у США имеется патент !!! на вирус Эболы.
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2317 постов (2055 в горячем)

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