Поздний кожан: летучая мышь делает детей так, как ни одно другое млекопитающее в мире

С виду поздний кожан ничем не примечательная летучая мышь, которая обитает в пещерах и каменных строениях. Она живёт свою обычную летуче-мышиную жизнь, пока дело не доходит до размножения.
Дело в том, что природа одарила самцов позднего кожана очень большим копулятивным органом. Ну, по меркам рукокрылых: 16 миллиметров чистого мужества! А вот самок размерами обделила — длина лона у них всего 2 миллиметра. И как, скажите, при такой разнице предаваться любви? Безопасно — никак, поэтому единственной доступной стратегией размножения для этого вида служит «непорочное зачатие». То есть спаривание без проникновения.
Для птиц это нормальная практика. У пернатых, чаще всего, даже конкретного органа нет — всё выходит и входит через клоаку. Но среди млекопитающих такая практика встречается впервые. Ещё более интересно то, что и техника поздних кожанов значительно отличается от птичьей.
Мужское достоинство рукокрылый донжуан использует как руку. Самец отодвигает хвостовую перепонку самки, но не проникает в неё. Вместо этого он сцепляется с ней с помощью присоски на конце. Прикрепившись к возлюбленной всем телом, он выполняет благородную миссию по продолжению рода.
Естественно, при таких особенностях любовный процесс у мышек не быстрый. Чаще всего вся история длится около часа. Однако регистрировались и 12-часовые любовные сеансы. Спустя 2 месяца самка производит на свет одного или двух мышат. Вырастут они быстро: уже спустя несколько недель становятся достаточно взрослыми, чтобы покинуть мать.
Если мышонок оказался мальчиком, он вылетит из родного гнезда в поисках холостяцкой компании. Если родилась мышка-девочка, она останется в колонии, в которой родилась. Зимой толпа подружек и друганов устраивается на зимовку. Правда, зимний сон у рукокрылых чуткий — любая громкая или тёплая движуха может разбудить мыша и заставить его искать новое место для сна. В Беларуси в среднем за одну зиму кожан может сменить около 5 мест зимовки.
Сейчас во многих местах обитания кожана регистрируется небольшое снижение численности. Из очевидных причин такой тенденции можно назвать загрязнение мест обитания и постоянные зимние пробудки. А вот из неочевидного — серые крысы. Неожиданно, но кожанам нередко приходится бороться с ними за свою жизнь. Часто грызуны оставляют мышам трофеи в виде дырявых крыльев, что не особенно способствует хорошему полёту.
Источник:
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