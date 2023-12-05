Поздний кожан: летучая мышь делает детей так, как ни одно другое млекопитающее в мире

Если мышонок оказался мальчиком, он вылетит из родного гнезда в поисках холостяцкой компании. Если родилась мышка-девочка, она останется в колонии, в которой родилась. Зимой толпа подружек и друганов устраивается на зимовку. Правда, зимний сон у рукокрылых чуткий — любая громкая или тёплая движуха может разбудить мыша и заставить его искать новое место для сна. В Беларуси в среднем за одну зиму кожан может сменить около 5 мест зимовки.