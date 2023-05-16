Как хитрые незрячие создания оборудовали в тайной пещере ресторан с системой «всё включено»

С наступлением темноты эти лентяйки выползают из расщелин, аккуратно закрепляются на своде пещеры и уныло покачиваются, словно старые украшения с прошлогоднего праздника. И ждут. Пещеру в народе прозвали Пещерой летучих мышей, поскольку на сон сюда прилетают представители как минимум шести видов этих существ.

А змейки терпеливо висят и ждут, когда особенно питательная мышка попытается влететь или вылететь. Молниеносный кусь – и не ожидавшая такого подвоха летунья оказывается в пасти, откуда уже не выбраться. А крысиная змея наслаждается трапезой. Ещё и выбирает из меню понравившуюся жертву: мне сегодня похрустче и покожистее – на диете. А вот завтра отведу свою гнусную душеньку и закушу толстенькой и меховой мышкой.