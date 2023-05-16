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Как хитрые незрячие создания оборудовали в тайной пещере ресторан с системой «всё включено»

Как хитрые незрячие создания оборудовали в тайной пещере ресторан с системой «всё включено»

Автор:
16 мая 2023 12:16
Сообщество : Животные
Метки: Баланс   Еда   Кантемо   Летучая мышь   Мексика   Юкатан   змея   пещера   природа   экосистема   
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Змеи – существа опасные, ловкие, быстрые. И выживают во многом именно благодаря скорости реакции. Но только не обитатели пещеры Кантемо в Мексике.

«Висячие змеи», как называют местных жёлто-красных крысиных змей, практически потеряли способность видеть и слышать. Да и передвигаться без крайней нужды они тоже не хотят. Поскольку оборудовали для себя настоящий змеиный рай в естественной пещере неподалёку от деревни Кантемо.

С наступлением темноты эти лентяйки выползают из расщелин, аккуратно закрепляются на своде пещеры и уныло покачиваются, словно старые украшения с прошлогоднего праздника. И ждут. Пещеру в народе прозвали Пещерой летучих мышей, поскольку на сон сюда прилетают представители как минимум шести видов этих существ.

А змейки терпеливо висят и ждут, когда особенно питательная мышка попытается влететь или вылететь. Молниеносный кусь – и не ожидавшая такого подвоха летунья оказывается в пасти, откуда уже не выбраться. А крысиная змея наслаждается трапезой. Ещё и выбирает из меню понравившуюся жертву: мне сегодня похрустче и покожистее – на диете. А вот завтра отведу свою гнусную душеньку и закушу толстенькой и меховой мышкой.

Да, подобный образ жизни действует на органы чувств, заставляя их атрофироваться. Но у него есть и куча преимуществ: в пещере практически всегда стабильная температура, нет хищников, представляющих угрозу для змей. И, конечно, отличный выбор блюд. Правда, приходится постараться, чтобы цапнуть мышь. Но змеи Кантемо научились ощущать вибрации воздуха, возникающие при движении, и выбрасывать свою тушку для идеально точного попадания.

Пещеру с её интересностями, спрятанную в джунглях полуострова Юкатан, местные хорошо знали. Но старались обходить стороной, поскольку в деревне жили потомки майя, предки которых считали её входом в подземный мир и местом обитания духов. Исследованием пещеры занялся биолог Артуро Энрике Байона Мирамонтес, обнаруживший в ней огромное количество мышей.

А второе неожиданное открытие случилось только через несколько месяцев. Вместе с коллегой Мирамонтес катался по окрестностям на велосипеде. И увидел тучи мышей, вылетающих из пещеры. Мужчины нашли в себе смелость заглянуть внутрь и были поражены зрелищем: свисающие с потолка змеи хватали жертв, а уцелевшие счастливчики сплошным потоком  неслись наружу.

Биолог был настолько впечатлён происходившим, что посвятил несколько месяцев исследованию чудной пещеры. Даже спал внутри, чтобы окончательно убедиться в том, что змеи свисают пообедать в тот момент, когда мыши начинают летать и хлопать крыльями.

Местные настороженно отнеслись к идее развития экотуризма с учётом интересного открытия. Но в итоге специально разработанные меры безопасности позволили сделать пещеру доступной для посещения туристов без нарушения баланса внутренней сложившейся экосистемы.

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Метки: Баланс   Еда   Кантемо   Летучая мышь   Мексика   Юкатан   змея   пещера   природа   экосистема   
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