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14 очаровательных фото о том, как ветеринар спасает осиротевших летучих мышей

14 очаровательных фото о том, как ветеринар спасает осиротевших летучих мышей

Автор:
17 июля 2023 08:16
Сообщество : Животные
Метки: Ветеринар   Летучая мышь   Ри Бэтти   животные   забота   помошь   фото   
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И рассказывает, что летучие мыши безумно милые.

Мы предлагаем познакомиться с ветеринаром Ри Бэтти (Rhi Batti) из Австралии, которая выхаживает детенышей рукокрылых. Фотографии ее подопечных убедят вас, что на самом деле это милейшие существа.


Ри Бэтти живет в городе Голд-Кост и работает в приюте для рукокрылых Bats Queensland

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Она мечтала лечить собак и кошек, а во время практики попала в приют для летучих мышей

Рукокрылые очаровали девушку настолько, что она решила работать с дикими животными

В основном под опеку Ри попадают маленькие летучие мыши, которые остались без матери

На взрослых рукокрылых нападают хищники, либо они садятся на провода электропередач и погибают

Именно по этим причинам чаще всего детеныши остаются одни

До 4 недель мышки живут в инкубаторе, так как их тело вырабатывает еще недостаточно тепла

Самых маленьких детенышей кормят молоком 5-6 раз в день

Затем в их рацион вводят фрукты, при этом летучие мыши не едят их полностью

Они только высасывают сок: так рукокрылые будут легче во время полета

К трем месяцам мышки переезжают в закрытый вольер, где они будут тренироваться в полетах

Еще через несколько недель вольер начинают оставлять открытым на ночь

Летучие мыши начинают улетать в лес, но будут возвращаться, пока не найдут себе колонию

Но время от времени они все равно прилетают в приют за угощениями

Источник:

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Метки: Ветеринар   Летучая мышь   Ри Бэтти   животные   забота   помошь   фото   
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1  комментарий
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Евгений 2 минуты назад
Летучие мыши? А на всех фотографиях кто то из крылановых. Летучие собаки или летучие лисицы
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