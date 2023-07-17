14 очаровательных фото о том, как ветеринар спасает осиротевших летучих мышей

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И рассказывает, что летучие мыши безумно милые.
Мы предлагаем познакомиться с ветеринаром Ри Бэтти (Rhi Batti) из Австралии, которая выхаживает детенышей рукокрылых. Фотографии ее подопечных убедят вас, что на самом деле это милейшие существа.
Ри Бэтти живет в городе Голд-Кост и работает в приюте для рукокрылых Bats Queensland
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Она мечтала лечить собак и кошек, а во время практики попала в приют для летучих мышей
Рукокрылые очаровали девушку настолько, что она решила работать с дикими животными
В основном под опеку Ри попадают маленькие летучие мыши, которые остались без матери
На взрослых рукокрылых нападают хищники, либо они садятся на провода электропередач и погибают
Именно по этим причинам чаще всего детеныши остаются одни
До 4 недель мышки живут в инкубаторе, так как их тело вырабатывает еще недостаточно тепла
Самых маленьких детенышей кормят молоком 5-6 раз в день
Затем в их рацион вводят фрукты, при этом летучие мыши не едят их полностью
Они только высасывают сок: так рукокрылые будут легче во время полета
К трем месяцам мышки переезжают в закрытый вольер, где они будут тренироваться в полетах
Еще через несколько недель вольер начинают оставлять открытым на ночь
Летучие мыши начинают улетать в лес, но будут возвращаться, пока не найдут себе колонию
Но время от времени они все равно прилетают в приют за угощениями
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