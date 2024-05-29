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Пассажир отломал колёса чемодана, чтобы избежать доплат за багаж

Пассажир отломал колёса чемодана, чтобы избежать доплат за багаж

Автор:
29 мая 2024 15:29
Метки: Видео   Хитрость   багаж   в мире   колёса   люди   
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В аэропорту Пальмы один из пассажиров выбрал нестандартный способ избежать переплаты за багаж. Мужчина оторвал колёсики чемодана, чтобы запихнуть его в калибратор и сэкономить 70 евро (около 7 тысяч рублей).

Инцидент произошел в аэропорту Пальмы, откуда герой видео планировал вылететь в Малагу. У выхода на посадку мужчину попросили измерить багаж с помощью калибратора, однако он туда не поместился. Тогда сотрудники Ryanair предложили путешественнику заплатить за лишнее место на багажных полках 70 евро (около 7 тысяч рублей).

Пассажир возмутился, поскольку эта сумма наполовину превышала стоимость его авиабилета. Поэтому он решил пойти другим путем: на записи из аэропорта видно, как мужчина отламывает колеса своего чемодана под восхищенные возгласы попутчиков. Когда чемодан, наконец, вошел в калибратор, публика начала аплодировать и кричать, а растерявшаяся сотрудница авиакомпании не смогла сдержать смех.

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Метки: Видео   Хитрость   багаж   в мире   колёса   люди   
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9  комментариев
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8k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
За 70 евро он себе новый чемодан купит.
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376
Stes 9 минут назад
Все норм. Такой чемодан явно дешевле 70 евро стоит
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134
kcu-nn 39 минут назад
9 мая занимался тем же самым, только взял отвёртку в комнате проверки багажа и колеса открутил.
Это продиктовано правилами безопасности полетов - место для ручной клади рассчитано на 60 см. Без колес чемодан вошёл на полку точь в точь, с колесами бы не влез.
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3k
Igor Grishaev 41 минуту назад
Молодец, сообразил
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7k
livaneth Час назад
Это стандартная политика лоукостеров. Билет - 40 евро, но если колёсико вашего чемодана выступает на 1см за пределы калибратора - то доплатите ещё 70.
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541
Антон Час назад
Ryanair. Когда по телику показали ролик, что на борту этой авиакомпании беременной женщине отказались продать питьевыю воду и предложили попить в туалете, для меня эта авиакомпания перестала существовать.
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Krasin
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