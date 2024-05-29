Пассажир отломал колёса чемодана, чтобы избежать доплат за багаж

В аэропорту Пальмы один из пассажиров выбрал нестандартный способ избежать переплаты за багаж. Мужчина оторвал колёсики чемодана, чтобы запихнуть его в калибратор и сэкономить 70 евро (около 7 тысяч рублей).
Инцидент произошел в аэропорту Пальмы, откуда герой видео планировал вылететь в Малагу. У выхода на посадку мужчину попросили измерить багаж с помощью калибратора, однако он туда не поместился. Тогда сотрудники Ryanair предложили путешественнику заплатить за лишнее место на багажных полках 70 евро (около 7 тысяч рублей).
Пассажир возмутился, поскольку эта сумма наполовину превышала стоимость его авиабилета. Поэтому он решил пойти другим путем: на записи из аэропорта видно, как мужчина отламывает колеса своего чемодана под восхищенные возгласы попутчиков. Когда чемодан, наконец, вошел в калибратор, публика начала аплодировать и кричать, а растерявшаяся сотрудница авиакомпании не смогла сдержать смех.
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Это продиктовано правилами безопасности полетов - место для ручной клади рассчитано на 60 см. Без колес чемодан вошёл на полку точь в точь, с колесами бы не влез.