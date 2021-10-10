Почему в Европе не стучат колеса поездов?

Но не во всех странах во время путешествия по железной дороге можно встретить стук колес.

В некоторых европейских поездах наблюдается полнейшая тишина.





Почему же в странах Европы во время поездки по железной дороге неслышно родных для русского человека постукиваний?





Звеньевые пути

В России большая часть железных путей — звеньевые. Как правило, они состоят из коротких 25-метровых звеньев, между которыми присутствует термозазор. Он нужен для того, чтобы рельсы не деформировались во время значительного изменения температур, ведь в жаркую погоду железо расширяется, а в мороз сужается. То же происходит и с рельсами, поэтому им нужно свободное место, куда можно удлиняться. Привычный стук происходит как раз во время попадания колес на участки стыков рельс.