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Почему в Европе не стучат колеса поездов?

Почему в Европе не стучат колеса поездов? (3 фото)

Автор:
10 октября 2021 09:13
Сообщество : Железнодорожники
Метки: в мире   колеса   колеса поездов   поезд   факты   фото   
782
3

У многих россиян поездка на поезде ассоциируется с характерным постукиванием колес.

На некоторых людей этот звук действует успокаивающе. Иногда кажется, что он словно убаюкивает.

Но не во всех странах во время путешествия по железной дороге можно встретить стук колес.

В некоторых европейских поездах наблюдается полнейшая тишина.


Почему же в странах Европы во время поездки по железной дороге неслышно родных для русского человека постукиваний?


Звеньевые пути

В России большая часть железных путей — звеньевые. Как правило, они состоят из коротких 25-метровых звеньев, между которыми присутствует термозазор. Он нужен для того, чтобы рельсы не деформировались во время значительного изменения температур, ведь в жаркую погоду железо расширяется, а в мороз сужается. То же происходит и с рельсами, поэтому им нужно свободное место, куда можно удлиняться. Привычный стук происходит как раз во время попадания колес на участки стыков рельс.

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Бесстыковые пути

В большинстве стран Европы климат более мягкий, без сильных перепадов температуры. Поэтому они могут себе позволить класть бесстыковые пути. Суть их в том, что стыки между звеньями отсутствуют, и «запинаться» колесам просто не обо что. Дорога представляет собой единое целое. Длина одного звена на бесстыковых путях обычно 800 метров, а стыки сварены между собой.

В истории российских железных дорог бесстыковые пути были еще в Советском Союзе, но сваренные плети были недлинными и состояли из коротких отрезков. Они обычно крепились к деревянным шпалам, и у них отсутствовали амортизаторы, поэтому стук все равно присутствовал.

Сейчас в России все чаще строят бесстыковые железнодорожные пути. Как правило, на них чередуются сварные рельсовые плети длиной от 350 метров и выше с небольшими участками звеньевого пути. Бесстыковые части пути называют бархатными из-за комфортной езды. Такие дороги есть, например, на отдельных участках Южноуральской и Красноярской дорог. Кстати, бесстыковые дороги выгоднее строить, чем звеньевые, так как у них длиннее срок эксплуатации.

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Метки: в мире   колеса   колеса поездов   поезд   факты   фото   
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868
сеньор Леонсио 44 минуты назад
В Европе даже говно не пахнет!
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7k
Мистер Фикс 17 минут назад
Обычный междугородний поезд QBB, Австрия. В вагоне тишина, едет плавно, при этом

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29k
Aleks 18 минут назад
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16k
Fat boy slim is * in a heaven Полчаса назад
Сто лет уже в России "бесстыковые" пути, не повсеместно, конечно. Так шта европа не показатель. А што в цеевропе?
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