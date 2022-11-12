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15 ситуаций, когда авиакомпании небрежно обращались с багажом, возвращая его в безобразном виде

15 ситуаций, когда авиакомпании небрежно обращались с багажом, возвращая его в безобразном виде

Автор:
12 ноября 2022 09:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: авиакомпания   багаж   безобразие   люди   подборка   самолет   фото   
771
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От сломанных чемоданов до разбитых ноутбуков и одежды, выглядящей так, будто её пожевала акула, мы собрали коллекцию примеров, которые не пожелаешь даже самому невоспитанному путешественнику.


Когда мы собираем свои чемоданы для предстоящего перелёта, то предвкушаем поездку, полную приключений, но иногда авиакомпании портят нам настроение уже по прилёту. Забирая свой багаж можно столкнуться с чем угодно, начиная от того, что чемодан может быть потерян и заканчивая его настолько потрёпанным видом, что сперва его можно даже не узнать.

 

«Чемодан моего дяди после его полета»

×
×

 

«Итальянские авиалинии уничтожили мой багаж»

 

По этому ноутбуку, который был в чемодане, проехались багажной тележкой

 

Судя по всему, этот чемодан выбросили в океан к большим белым акулам

 

Нам жаль владельца этого чемодана

 

«Авиакомпания испортила мою сумку и все, что в ней было»

 

«Служба безопасности аэропорта сделала это с моим любимым рюкзаком. Работники полопали все пузырьки, которые были в его лямках»

 

«Авиакомпания только что вернула мой багаж, который они потеряли на прошлой неделе. Мало того, что они уничтожили совершенно новый чемодан, к тому же много вещей из него просто пропало»

 


 

Через пару часов кто-то очень удивится, пытаясь получить свой багаж

 

«Это случилось в прошлом году. Нам сказали, что наш чемодан, должно быть, выпал из грузовика и все вещи, которые были в нём, пропали»

 

Багаж просто оставили мокнуть под дождём

 

«Фото моего чемодана, которое я сделал, как только он сошёл с багажной ленты»

 


 

Чемодан был оставлен на взлетной полосе аэропорта

 

«Я пометил свой багаж как хрупкий, но работникам аэропорта была на это плевать»

 

И снова беспрецедентное нападение акул на багаж пассажира

Источник:

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Метки: авиакомпания   багаж   безобразие   люди   подборка   самолет   фото   
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6  комментариев
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5k
Дмитрий Час назад
А я думал это у меня чемодан сломали!!! А тут вона она чё Петрович!!! Мой то, можно сказать, в идеальном состоянии остался......развалился правда весь потом.
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71k
Доктор Джонс 16 минут назад
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1k
rgubaev Полчаса назад
Ни разу не имел подобных проблем с российскими авиакомпаниями.
Один раз у нас с коллегой была короткая стыковка в Москве и наш самолет опаздывал - для нас задержали на пару минут вылет на Питер и, естественно, не успели перегрузить багаж. В Питере просто написали заявления куда его привезти и на следующий день багаж, в лучшем виде, стоял на ресепшене гостиницы на другом конце города.
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Antilles Полчаса назад
Это, простите, что делали с чемоданами, что они оказались в таком состоянии?
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