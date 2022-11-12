15 ситуаций, когда авиакомпании небрежно обращались с багажом, возвращая его в безобразном виде

Когда мы собираем свои чемоданы для предстоящего перелёта, то предвкушаем поездку, полную приключений, но иногда авиакомпании портят нам настроение уже по прилёту. Забирая свой багаж можно столкнуться с чем угодно, начиная от того, что чемодан может быть потерян и заканчивая его настолько потрёпанным видом, что сперва его можно даже не узнать.

«Чемодан моего дяди после его полета»