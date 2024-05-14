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Ежедневно 42 минуты по землей: мода метро Москвы во всей красе

Ежедневно 42 минуты по землей: мода метро Москвы во всей красе

Автор:
14 мая 2024 09:15
Сообщество : Юмор
Метки: Метро   Москва   Прикол   Юмор   смех   столица   
2692
16

Перед вами среднестатистические жители столицы, которые каждый раз удивляют и заставляют нас улыбаться. Москвичи, у вас там всё в порядке?

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Метки: Метро   Москва   Прикол   Юмор   смех   столица   
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7  комментариев
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17k
ss 2 часа назад
"Перед вами среднестатистические жители столицы..."
_______
Так вот ты какой, москвич!
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Показать 1 ответ
8k
Oleg 24 минуты назад
Это автор мало фоток накидал ) Каждый раз ,приезжая в столицу, спускаясь в метро, офигеваешь от обилия вот этого всего ) думаешь ,что всё таки у нас дерёвня, но потом, едешь в Питер, а там вроде как все нормальные, всё как у нас... Так что, да, Московское метро оно такое, большое скопление всякого разного )
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899
Вазап Алейкум Полчаса назад
6 -> 7 Нашёл жену, видать!
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351
Sergei Timofeich Час назад
Это лучше,чем обшарпанные стены,крысы и вонючки,спящие в тряпках....
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26k
Федор Час назад
"Москвичи, у вас там всё в порядке?" - у нас ВСЁ В ПОРЯДКЕ! Развлекаемся немного))) Скучно
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1045 постов (1091 в горячем)

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