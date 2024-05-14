Ежедневно 42 минуты по землей: мода метро Москвы во всей красе

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Перед вами среднестатистические жители столицы, которые каждый раз удивляют и заставляют нас улыбаться. Москвичи, у вас там всё в порядке?
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Так вот ты какой, москвич!