Ежедневно 42 минуты по землей: мода метро Москвы во всей красе

Продержалось 2 года без ремонта

Мода улиц Москвы. Жители столицы, вы там совсем берега попутали?

Странные люди из подземки, которые продолжают нас удивлять

Один день в метро Москвы: фрики, странные девушки и нестандартные ситуации

Москвичи или приезжие? Откуда берутся фрики в столичной подземке?

Москвичи, вы почему такие странные? Фрики столицы во всей красе