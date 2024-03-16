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Полиция задержала вандалов, испортивших в Москве новый поезд метро

Полиция задержала вандалов, испортивших в Москве новый поезд метро

Автор:
16 марта 2024 19:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Метро   Москва   Москва-2024   вандалы   метропоезд   подростки   полиция   
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Троих подростков, испоганивших метропоезд "Москва-2024" в день его первого выхода на линию, сдеанонили и задержали. Вандалы признались: ими двигали любовь к ретро (что?) и специфические группы, участниками которых они являлись.

Полиция довольно быстро вычислила хулиганов, которые несколько дней назад изуродовали салон нового поезда «Москва-2024» на Замоскворецкой линии. Их, как сообщает «Москва сегодня», смогли найти благодаря камерам видеонаблюдения и биометрической системе "Сфера".

Несовершеннолетние Алишер и Александр и 20-летний Артём — оказались участниками группы любителей ретро-поездов, а скорее поездов испорченных такими как они безмозглыми существами.

В группе "Черная веточка", которая уже закрыта, как раз и обсуждались потенциальные пакости.

Незадолго до запуска поезда «Москва-2024» там публиковались призывы к тому, чтобы пассажиры крушили новый состав.

"Можете налить клей на сиденье, чтоб жопа у кого-нибудь прилипла ****", — говорилось в одном из сообщений Telegram-канала.

Задержанные признались: им нравятся старые ЕЖи, а технический прогресс и развитие — не очень. Поэтому и было решено испортить "Москву-2024" в день её первого запуска — напихать жвачки и зубочисток в usb-порты, расцарапать-расписать стены и сидушки, склеить двери. Утверждают: деньги за это никто не платил, шкодили исключительно из удовольствия.

Двое из трех нарушителей — несовершеннолетние. Кроме того, у них есть нарушения слуха. Им грозит административная ответственность (которую в случае с подростками несут их родители).

12 марта ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что угрозы разрисовать поезда на зеленой линии (неизвестно, старые или новые) прислали на электронную почту еще в конце февраля. На чей адрес пришло письмо (метро или МВД), не уточняется. К письму якобы были прикреплены пять фотографий возможных нарушителей.

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Метки: Метро   Москва   Москва-2024   вандалы   метропоезд   подростки   полиция   
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21  комментарий
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22k
Shtoppi Час назад
судя по надписям, эти ублюдки еще даже письмо печатными буквами толком не освоили. такие каракули рисуют когда примерно нулевку заканчивают, т. е. лет в шесть.
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612
Хаба88 22 секунды назад
Наказывать надо так как делали в старой Руси. Розгами и плетями.
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275
Cool_Romic 2 минуты назад
Польские автобусы им подавай...
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2k
КАКАнгел 7 минут назад
с родителей взыскать деньги на ремонт, детей направить в психушку- они больные и им надо пройти лечение, а потом они будут тихонько сидеть и смотреть в одну точку или тварить иные безобидные вещи.
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117
Александр Пистолетов 13 минут назад
Школоту [мат] надо, иногда даже ногами, что бы не выросло такое как эта славная троица ААА
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107
Артём 20 минут назад
Хм, у зачинщиков этого непотребства чуб торчит.
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687
Хог 24 минуты назад
метку поставить, что бы ни в один вуз не приняли
ибо нех*уй !
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44k
Aleks Полчаса назад
Малолетним тупым ублюдкам благодоря соцсетям дали возможность кучковаться и выходить в свет....
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8k
Alex 40 минут назад
Сломать руки и ноги, потом в топку.
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17k
GROMOZEKA 46 минут назад
Руки бы таким отрубать
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14k
KotSkripaley Час назад
Биомусор
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4k
OLDer Час назад
Удержать с родителей на новый поезд.
И пусть лет 20 выплачивают.
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50k
Максим Т. Час назад
Пристрелить.
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16k
ron Час назад
Если с Артёмом и Александром воозможны варианты, то Алишер да брат едет домой в свой аул раскарашивать метро там
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168
Human110 ron 37 минут назад
Ишаков они там раскрасить только могут.
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92k
sapér Vodička Час назад
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35k
Teodor Час назад
Нет, что ни говори, а телесные наказания для подрастающего поколения нужно возрождать...
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4k
Шилов Час назад
Ссылка www.youtube.com
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42k
Сергей Час назад
Они любят ретро, ну и наказать их по старой доброй русской традиции. По сто розг для начала, а потом год чтоб вагоны метро мыли.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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