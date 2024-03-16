Полиция задержала вандалов, испортивших в Москве новый поезд метро

Несовершеннолетние Алишер и Александр и 20-летний Артём — оказались участниками группы любителей ретро-поездов, а скорее поездов испорченных такими как они безмозглыми существами.

В группе "Черная веточка", которая уже закрыта, как раз и обсуждались потенциальные пакости.

Незадолго до запуска поезда «Москва-2024» там публиковались призывы к тому, чтобы пассажиры крушили новый состав.

"Можете налить клей на сиденье, чтоб жопа у кого-нибудь прилипла ****", — говорилось в одном из сообщений Telegram-канала.