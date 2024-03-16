Полиция задержала вандалов, испортивших в Москве новый поезд метро

Троих подростков, испоганивших метропоезд "Москва-2024" в день его первого выхода на линию, сдеанонили и задержали. Вандалы признались: ими двигали любовь к ретро (что?) и специфические группы, участниками которых они являлись.
Полиция довольно быстро вычислила хулиганов, которые несколько дней назад изуродовали салон нового поезда «Москва-2024» на Замоскворецкой линии. Их, как сообщает «Москва сегодня», смогли найти благодаря камерам видеонаблюдения и биометрической системе "Сфера".
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Несовершеннолетние Алишер и Александр и 20-летний Артём — оказались участниками группы любителей ретро-поездов, а скорее поездов испорченных такими как они безмозглыми существами.
В группе "Черная веточка", которая уже закрыта, как раз и обсуждались потенциальные пакости.
Незадолго до запуска поезда «Москва-2024» там публиковались призывы к тому, чтобы пассажиры крушили новый состав.
"Можете налить клей на сиденье, чтоб жопа у кого-нибудь прилипла ****", — говорилось в одном из сообщений Telegram-канала.
Задержанные признались: им нравятся старые ЕЖи, а технический прогресс и развитие — не очень. Поэтому и было решено испортить "Москву-2024" в день её первого запуска — напихать жвачки и зубочисток в usb-порты, расцарапать-расписать стены и сидушки, склеить двери. Утверждают: деньги за это никто не платил, шкодили исключительно из удовольствия.
Двое из трех нарушителей — несовершеннолетние. Кроме того, у них есть нарушения слуха. Им грозит административная ответственность (которую в случае с подростками несут их родители).
12 марта ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что угрозы разрисовать поезда на зеленой линии (неизвестно, старые или новые) прислали на электронную почту еще в конце февраля. На чей адрес пришло письмо (метро или МВД), не уточняется. К письму якобы были прикреплены пять фотографий возможных нарушителей.
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ибо нех*уй !
И пусть лет 20 выплачивают.