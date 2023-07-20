Женщина со злости разбила створку турникета в метро

31-летняя женщина, находясь в вестибюле станции «Проспект Мира», действуя из хулиганских побуждений, нанесла удар ногой по створке турникета, работающего на выход, разбив ее.

Опрошенная пояснила, что в этот день поссорилась со своим молодым человеком, находилась в плохом настроении и хотела выйти на улицу чтобы успокоиться.