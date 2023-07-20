Женщина со злости разбила створку турникета в метро

Створки турникетов страдают не только от мужчин, но и женщин. В Москве пассажирка ударом ноги снесла створку турникета в метро.
31-летняя женщина, находясь в вестибюле станции «Проспект Мира», действуя из хулиганских побуждений, нанесла удар ногой по створке турникета, работающего на выход, разбив ее.
Опрошенная пояснила, что в этот день поссорилась со своим молодым человеком, находилась в плохом настроении и хотела выйти на улицу чтобы успокоиться.
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Действия фигурантки квалифицированы по ст. 214 УК РФ (вандализм). Ее привлечение к уголовной ответственности, а также возмещение причиненного преступлением ущерба на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.
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