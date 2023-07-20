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Женщина со злости разбила створку турникета в метро

Женщина со злости разбила створку турникета в метро

Автор:
20 июля 2023 08:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Метро   Москва   Россия   вандализм   женщина   люди   
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Створки турникетов страдают не только от мужчин, но и женщин. В Москве пассажирка ударом ноги снесла створку турникета в метро.

31-летняя женщина, находясь в вестибюле станции «Проспект Мира», действуя из хулиганских побуждений, нанесла удар ногой по створке турникета, работающего на выход, разбив ее.

Опрошенная пояснила, что в этот день поссорилась со своим молодым человеком, находилась в плохом настроении и хотела выйти на улицу чтобы успокоиться.

Действия фигурантки квалифицированы по ст. 214 УК РФ (вандализм). Ее привлечение к уголовной ответственности, а также возмещение причиненного преступлением ущерба на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.

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Метки: Видео   Метро   Москва   Россия   вандализм   женщина   люди   
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2  комментария
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78k
Доктор Джонс Полчаса назад
Ну да, поссорилась... Почему бы башкой о гранит не стала биться?
"Принцесса с треском захлопнула крышку клавесина"...
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Едондер пуп Полчаса назад
Плюс - за "ударом ноги", а не "ударом с ноги"!
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Fidel

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