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«Гады!»: в Ярославле компания парней подожгла лифт

«Гады!»: в Ярославле компания парней подожгла лифт (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 августа 2021 10:35
Сообщество : Криминал
Метки: в мире   видео   воспитание   лифт   люди   подожгли   подростки   фото   
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Полиция уже проводит проверку.

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Метки: в мире   видео   воспитание   лифт   люди   подожгли   подростки   фото   
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6  комментариев
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9k
ScorpionDS 46 минут назад
Было бы веселей, если бы они подожгли не дожидаясь открытия дверей, а лифт бы застрял ...
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1k
azuver 5 минут назад
Впаять максимальный срок за поджог дома и угрозу жизни жильцов.Трактовать вообще,как теракт.Взыскать полную стоимость лифта.
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11k
Вася Полчаса назад
Это не просто порча имущества. Это поджог жилого дома. Только тюрьма
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34k
Alex 41 минуту назад
Жаль, что сами не сгорели
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