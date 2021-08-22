«Гады!»: в Ярославле компания парней подожгла лифт

В комментариях под постом люди не могут удержаться от резких высказываний.



— Такие люди вырастают из-за отсутствия воспитания. И чувства безнаказанности. Если бы они знали, что дома их ждет батина портупея и неиллюзорный шанс отправиться в кадетский корпус, думаю, подобного бы не было, — написал Александр Литягин в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» во «ВКонтакте».

— Ну теперь осталось поймать, выписать штраф за порчу общественного имущества. Доказательство есть. Дело в шляпе, — заметил Алексей Кривов.

— Руки бы оторвать! — написала Лариса Бальцер.

— Гады! — написала Ольга Колобова в группе «Жесть Ярославль» .

Поступок парней не остался незамеченным для полиции.

— По данному факту проводится проверка, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.