Дети решили пожарить маршмеллоу на Вечном огне

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По словам очевидца, на замечания взрослых малолетки дерзили и лишь ухмылялись.
На кадрах видно, как два мальчика и две девочки стоят с палочками у Вечного огня и ждут готовности сладости.
Инцидент произошел в Кировском районе Перми.
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Заснял, вызвал полицию, продолжил съёмку в ожидании.
-Всё очень просто: подкуп, шантаж, угрозы.
Сей нужно, розгами. А бить не в коем случае!
Может и из за этого подростки вели себя приличнее? (Вопрос риторический)
Большие штрафы помогут снять видимую часть проблемы - открыто перестанут так делать из-за страха наказания. Но проблема гораздо глубже - поголовное бескультурье и наказаниями это не решить.