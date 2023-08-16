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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 584 поста • 35 подписчиков подписаться
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Дети решили пожарить маршмеллоу на Вечном огне

Дети решили пожарить маршмеллоу на Вечном огне

Автор:
16 августа 2023 10:15
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Вечный огонь   Видео   воспитание   маршмеллоу   пермь   подростки   позор   
2492
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По словам очевидца, на замечания взрослых малолетки дерзили и лишь ухмылялись.


На кадрах видно, как два мальчика и две девочки стоят с палочками у Вечного огня и ждут готовности сладости.

Инцидент произошел в Кировском районе Перми.

Источник:

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Метки: Вечный огонь   Видео   воспитание   маршмеллоу   пермь   подростки   позор   
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35  комментариев
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5k
Rubiroid_47 2 часа назад
Нечего им делать замечания.
Заснял, вызвал полицию, продолжил съёмку в ожидании.
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688
Константин 11 минут назад
Для чего у этих малолетних ублюдков замазали лица? Пусть "героев" знают все.
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14
Михаил 12 минут назад
Надеть масочку в стороне, перее...бать сразбегу хорошенько, уйти в закат... Не поймет молодежь нормально... максимум извинения на камеру потом, без понимания вины в мозгу... никого не посодют к сожалению...
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4k
Волот Полчаса назад
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1k
Леший Полчаса назад
бесполезно делать замечания. или пи..дить или полицию
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4k
Alex Полчаса назад
Твари малолетние.
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9
Дед@77 39 минут назад
А зачем этим выпердышам пищеприëмники замазали то?Героев надо знать в лицо.
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3k
SaveUs 39 минут назад
У меня есть дети, я знаю как надо их убеждать. Подлетаешь с бешеным лицом и ором делаешь одному поджопник и все разбежались в ужасе
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3k
Алекс 45 минут назад
А, зачем с ними разговаривать??????
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3k
Руслан 48 минут назад
Ну тут родителей надо наказать большим штрафом - тысяч 200 и обязательными работами вместе со своими высерк@ми. К примеру 72 часа по уходу за могилами наших солдат или памятниками. Воспитательную работу провести в процессе. И на учёт потом спиногрызов, чтобы белый билет был. И показательно! Во всех соц сетях и СМИ.
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1k
Просто чувак в интернете 54 минуты назад
Тут родителей надо спросить, каким местом они детей воспитывают и что при таком воспитании из них выростет.
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3k
Pill 55 минут назад
Надеюсь, что извинениями не отделаются
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805
Дмитрий 59 минут назад
Полицию...родителей... и че дальше?? ну извинятся... в башке то не поймут. РЕМНЕМ, ДА ПО ЗАДНИЦЕ.... ЧТОБ СЕСТЬ НЕ СМОГ..... А РОДИТЕЛЯМ ШТРАФ на 200-300 т.р. Тогда может быть начнут учить своих оболтусов..
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57k
Олег Час назад
родителей нужно лупить! Палками! И только потом рублём!
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390k
Алексей Час назад
ну что? как обычно ждем диких раскаяний на телефон?
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9k
Trenzel2003 Час назад
Детей бить нельзя. УГУ!
Сей нужно, розгами. А бить не в коем случае!
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348
СергейБернатович Час назад
кто их растит таких?
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16k
Shtoppi 2 часа назад
ждем видео с лживыми извинениями и раскаяниями. дебилы и социопаты по умолчанию не могут чувствовать и признавать за собой вину.
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3k
kuchipachi 2 часа назад
вот ниже все правильно говорят. снять на видео, родителей вразумить, чтобы те в свою очередь вразумили своих детей. но сейчас набегут те, кто начнет кричать, что надо было сжечь этот биологический мусор вместе с их маршмеллоу, отмудо.хайть этих малолетних дегенератов и т.д. и т.п.
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851
АлоКин 2 часа назад
Ладно дети, они типа мелкие и не понимают. Но ведь и взрослых таких не мало. У нас в деревне есть памятник с огнем. Огонь конечно же там еще в 90х перестал гореть. Каждую весну школьники прибираются там перед 9 мая. Из вечного огня что только не достают: и обертки разные, и шкалики от одекалонов, и фуфырики чикушек, чего только не выгребают. Вернее выгребали. Последние лет 5 вроде стало лучше, меньше мусора. Дак ито только потому наверно что самые лютые алкаши померли. Уверен так не только на моей малой родине.
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9k
Billi_Bons 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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