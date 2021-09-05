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Мужчина ударил 10-летнего мальчика у подъезда из-за "этикета"

Мужчина ударил 10-летнего мальчика у подъезда из-за "этикета" (1 фото + 2 видео)

Автор:
05 сентября 2021 09:56
Сообщество : Жизнь
Метки: алмата   в мире   видео   воспитание   мужчина   ребенок   удар   этикет   
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55-летний мужчина, видимо, оказался недоволен тем, что мальчик не пропустил его в подъезд, прежде чем выйти.

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Метки: алмата   в мире   видео   воспитание   мужчина   ребенок   удар   этикет   
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16k
Алексей Час назад
Без оккупантов совсем одичали.
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5k
Sanar 5 минут назад
Епаные неженки, ударили ребёнка из за херни, там предистории нет, может он этого мужика донимал не раз. У нас старший по двору авганец пенс был, мог костылём через всю спину так порадовать что потом неделю хер разогнёшься, за дело само собой и ему похер было на кого кидаться на синяка морячка, на бешеную собаку, просто похер и во дворе всегда был порядок.
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3k
Кистень 19 минут назад
А как же! Такое неуважение к акШакалу!
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3k
GelmuT_nec 41 минуту назад
Этих тихих ублюдков выставляйте на показ!!! Мудило ссаное, выбери себе оппонента по старше! Одной чепалахой вышибу зубы!
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3k
GelmuT_nec 48 минут назад
[мат] ребенка так при мне, [мат] зубы подбирать! козел вонючий!
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574
Отец Пигидий Час назад
Дебил великовозрастный. По этикету сначала дают выйти из помещения. Надо старому м.у.д.а.к.у разъяснить правила, желательно руками. В этом возрасте словами переучивать трудно.
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10k
myymoo Час назад
А разьве по этикету не положено сначала выпускать людей из помещения, а потом самому заходить? Может этикет тут вообще не при чем?
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