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Неожиданный поворот событий во время подростковой драки. Ни одна из сторон не ожидала подобного финала.
Драка закончилась быстро и неожиданно. Теперь есть повод помириться.
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