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Драка с неожиданным финалом

Драка с неожиданным финалом

Автор:
16 декабря 2022 08:45
Метки: видео   драка   конфликт   неожиданно   подростки   удар   
1719
1
1
Неожиданный поворот событий во время подростковой драки. Ни одна из сторон не ожидала подобного финала.
Драка закончилась быстро и неожиданно. Теперь есть повод помириться.

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Метки: видео   драка   конфликт   неожиданно   подростки   удар   
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9  комментариев
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24k
Сибиряк 40 минут назад
Вот тут неожиданный финал. А это случайность.

Вот тут неожиданный финал. А это случайность.Посмотреть
Вот тут неожиданный финал. А это случайность.
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71
ruslan d 24 минуты назад
Победила дружба ? )))
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6k
Серега 45 минут назад
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17k
Топпер Харли 52 минуты назад
Ничья!)
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72k
Viktor 58 минут назад
Где-то я такое уже видал, только на профессиональном уровне!

Где-то я такое уже видал, только на профессиональном уровне!Посмотреть
Где-то я такое уже видал, только на профессиональном уровне!
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