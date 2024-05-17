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Девушка показала обстановку в одном из некогда красивейших городов Европы — Неаполе

Девушка показала обстановку в одном из некогда красивейших городов Европы — Неаполе

Автор:
17 мая 2024 10:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Европа   бездомные   в мире   люди   мигранты   неаполь   
1767
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Бездомные, крысы, множество мигрантов и это всё не на далекой окраине города, а в части туристического центра.

Этот ролик собрал более 2 млн просмотров в сети.

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Метки: Видео   Европа   бездомные   в мире   люди   мигранты   неаполь   
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15  комментариев
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800
Ирина Петрова Час назад
Неаполь загажен, это да. Кстати, Париж тоже не лучше. Но меня больше удивляет и бесит Рига с её тотально раздолбанными дорогами. Куда смотрят правители города? Как можно так опуститься?
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284
ViciousSnake 22 минуты назад
Прямо как в пиндостане: сральник на улицах, ниггеры и только толп упоротых торчков не хватает для полноты антуража. Но... По всей видимости, если дела так и пойдут дальше, то до полного соответствия пейзажам на улицах американских городов - это только дело времени.
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922k
А.Берестенко 24 минуты назад
Стою на автобусной остановке, еду на работу. Время 6-45, по газону вокруг остановки ходит уборщик в форме и собирает мусор, включая окурки.....
Ааа! Зеленоград, если че!
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9k
Ysik Полчаса назад
Был в Неаполе раза 3 в 2012, в 2018 и в 2020г, там всегда такая жесть была. Чистят и убирают только туристические улицы, в остальным местах полчища крыс, нариков, бомжей, мигрантов и т.д. А в пригороде прямо у трасы матрацы лежат в кустах с шлюшками.
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13k
Том Сойер 42 минуты назад
В "не туристической" Италии - та же фигня, правда есть города, где чистоту всё таки стараются хотя бы поддерживать, и мигрантам не дают разгуляться, но это большая редкость. И, таких загаженных обочин, как в Италии - я нигде в Европе не видел.
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819
Шурман 45 минут назад
Блин у нас все окраины брюсселя такие :) меня уже не удивить этим , про Париж вообще молчу вот там помойка конкретная , в марселе и ницце как то получше , в Лиле это север франции ближе к бельгии там вообще чистота и этого ужаса не видно .
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7k
Lexx Час назад
Так всегда бывает, если тащить в дом всяких грязных диких зверушек.
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12k
Дмитрий Час назад
Загнивающий Запад. Зато 300 гендеров! А пока определяются кто есть кто, мусор убирать и не кому! Всё логично.
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10k
Alex Час назад
Ну и срач
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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2475 постов (2413 в горячем)

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