Девушка показала обстановку в одном из некогда красивейших городов Европы — Неаполе

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Бездомные, крысы, множество мигрантов и это всё не на далекой окраине города, а в части туристического центра.
Этот ролик собрал более 2 млн просмотров в сети.
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