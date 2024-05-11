Ритуалы ярости: в США девушки платят за крики в лесу

Суммы за «ритуалы ярости», к слову, далеко не маленькие. По данным USA Today, однодневные экскурсии, как правило, включают в себя «целый ряд мероприятий» и стоят от двух до четырех тысяч долларов. Но есть и вариант однодневного тура за 222 доллара.