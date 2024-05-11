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Ритуалы ярости: в&nbsp;США девушки платят за&nbsp;крики в&nbsp;лесу

Ритуалы ярости: в США девушки платят за крики в лесу

Автор:
11 мая 2024 10:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Ритуалы ярости   в мире   девушки   крики в лесу   люди   
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В США набирают популярность «ритуалы ярости» для женщин. Участницы таких встреч отправляются в лес, собирают палки, а потом кричат и бьют ими по земле. Все это должно помогать бороться со стрессом. Так, по крайней мере, считают люди, продающие курсы подобных услуг.

Суммы за «ритуалы ярости», к слову, далеко не маленькие. По данным USA Today, однодневные экскурсии, как правило, включают в себя «целый ряд мероприятий» и стоят от двух до четырех тысяч долларов. Но есть и вариант однодневного тура за 222 доллара.

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Метки: Видео   Ритуалы ярости   в мире   девушки   крики в лесу   люди   
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5  комментариев
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Алексей Теуш Час назад
А я в детстве крапиву за бесплатно палкой бил...
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сеньор Леонсио Час назад
Бабы реально кукухой поехали!
Ссылка youtu.be
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27k
СергейПименов Час назад
Сколько говна то в них накопилось. Бедные мы мужики...
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Miralanim
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