Ритуалы ярости: в США девушки платят за крики в лесу

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В США набирают популярность «ритуалы ярости» для женщин. Участницы таких встреч отправляются в лес, собирают палки, а потом кричат и бьют ими по земле. Все это должно помогать бороться со стрессом. Так, по крайней мере, считают люди, продающие курсы подобных услуг.
Суммы за «ритуалы ярости», к слову, далеко не маленькие. По данным USA Today, однодневные экскурсии, как правило, включают в себя «целый ряд мероприятий» и стоят от двух до четырех тысяч долларов. Но есть и вариант однодневного тура за 222 доллара.
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Метки: Видео Ритуалы ярости в мире девушки крики в лесу люди
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