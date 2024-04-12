Конфликт продавцов закончился взрывом воздушных шаров

Житель китайского города Шэньян стал свидетелем конфликта двух продавцов воздушных шаров. Словесная перепалка переросла потасовкой и закончилась взрывом продаваемой продукции.
Ожесточенное соперничество за территорию и прибыль между двумя продавцами шаров, наполненных водородом, достигло точки кипения, которая привела к взрыву. Предположительно, в момент гнева один из продавцов поджёг воздушный шар, в результате чего огненная волна накрыла всех участников потасовки. Каким-то чудом ни продавцы, ни прохожие не пострадали.
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У нас вроде только гелий разрешен, он не горит.