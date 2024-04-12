Конфликт продавцов закончился взрывом воздушных шаров

Ожесточенное соперничество за территорию и прибыль между двумя продавцами шаров, наполненных водородом, достигло точки кипения, которая привела к взрыву. Предположительно, в момент гнева один из продавцов поджёг воздушный шар, в результате чего огненная волна накрыла всех участников потасовки. Каким-то чудом ни продавцы, ни прохожие не пострадали.