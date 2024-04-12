Конфликт продавцов закончился взрывом воздушных шаров

FISHKINET
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке... В Москве ребёнок устроил пожар соседям, поджигая бумагу и бросая её вниз В Москве ребёнок устроил пожар соседям, поджигая бумагу и бросая... Ожидание и реальность: любителям психологов пост точно не понравится Ожидание и реальность: любителям психологов пост точно не понравится По стопам Аяза: Пост мотивационного успеха По стопам Аяза: Пост мотивационного успеха Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Тяжёлая ракета-носитель "Ангара-А5" успешно стартовала с космодрома Восточный Тяжёлая ракета-носитель "Ангара-А5" успешно стартовала с... Баба-Яга выпивала между дублями, а Настенька безответно влюбилась: как снимали «Морозко» Баба-Яга выпивала между дублями, а Настенька безответно влюбилась:... Полицейские поймали мужика, устроившего пальбу в караоке-баре и застрелившего случайного посетителя Полицейские поймали мужика, устроившего пальбу в караоке-баре и... Тиктокер доплясался до больницы Тиктокер доплясался до больницы Россиян пригласили на "шикарные пляжи" Северной Кореи Россиян пригласили на "шикарные пляжи" Северной Кореи История роскошной самки, которая достойна большего История роскошной самки, которая достойна большего Лукашенко присвоил первой женщине-космонавту Белоруссии звание Героя страны Лукашенко присвоил первой женщине-космонавту Белоруссии звание... Концерн «Калашников» выпустил электрическую версию ретро-мотоцикла ИЖ-49 Концерн «Калашников» выпустил электрическую версию ретро-мотоцикла... Летел как метеор Летел как метеор "Планировал побег в Финляндию": в Тверской области задержали байкера, подозреваемого в расстреле полицейских "Планировал побег в Финляндию": в Тверской области задержали... Как знакомятся мужчины Как знакомятся мужчины «Вьетнамская Мавроди»: суд приговорил к смертной казни аферистку, укравшую 20 миллиардов долларов «Вьетнамская Мавроди»: суд приговорил к смертной казни аферистку,... Пушистые мечтатели Пушистые мечтатели «У него кличка Цыган»: задержанного в компьютерном клубе геймера обвиняют в грабеже и насилии «У него кличка Цыган»: задержанного в компьютерном клубе геймера...
Главная > Видео
Конфликт продавцов закончился взрывом воздушных шаров

Конфликт продавцов закончился взрывом воздушных шаров

Автор:
12 апреля 2024 07:24
Метки: Видео   Китай   в мире   взрыв   воздушный шар   инцидент   конфликт   люди   
1429
1
1

Житель китайского города Шэньян стал свидетелем конфликта двух продавцов воздушных шаров. Словесная перепалка переросла потасовкой и закончилась взрывом продаваемой продукции.

Ожесточенное соперничество за территорию и прибыль между двумя продавцами шаров, наполненных водородом, достигло точки кипения, которая привела к взрыву. Предположительно, в момент гнева один из продавцов поджёг воздушный шар, в результате чего огненная волна накрыла всех участников потасовки. Каким-то чудом ни продавцы, ни прохожие не пострадали.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   Китай   в мире   взрыв   воздушный шар   инцидент   конфликт   люди   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
MakDag 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
Алексей Секунду назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Евгений Д 2 минуты назад
С водородом шутки плохи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Teodor 24 минуты назад
Это значит, что эти засранцы вместо гелия используют более дешевый (и взрывоопасный) водород. В общем, Китай - есть Китай: красивая напидорасенная упаковка (сверкающий новенький HAVAL, Грейт Уолл и т.п.) и фуфловое нутро (говенный металл, пластиковые педали и т.п.). В мире есть поговорка "начал разваливаться, как китайский мотоцикл" - увы, она все еще актуальна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Александр Васьковский Полчаса назад
а может бзднул, кто? и проснулся китайский дракон!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−13
8k
Сергей Час назад
Водородом накачивают, дурачье.
У нас вроде только гелий разрешен, он не горит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин Час назад
А хуа! А хуа!.. Китайцы - братья!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3215 постов (3150 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1021630



Другие посты автора
Популярное
«Ты больной что ли?»: в Красноярском крае приезжий продавец полез в драку с покупателем и вскоре об этом пожалел
«Ты больной что ли?»: в Красноярском крае приезжий продавец полез в драку с...
23-летняя девица выдавала себя за школьницу, чтобы совращать подростков
23-летняя девица выдавала себя за школьницу, чтобы совращать подростков
Набирающие популярность
Станислав Лем — «Мыслянт, из мыслянтов первый»⁠⁠
Станислав Лем — «Мыслянт, из мыслянтов первый»⁠⁠
Почему в СССР мебель было так трудно купить - вся правда!
Почему в СССР мебель было так трудно купить - вся правда!
OneWeb запустила скоростной спутниковый интернет в Антарктиде
OneWeb запустила скоростной спутниковый интернет в Антарктиде
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#машина#интересное#факты#забавно#кот#подборка#кино#позитив
#животные#автомобили#история#люди#аварии#авто аварии#дети#собака#Китай#фильм
#Прикол#автомир#в мире#интересно#ДТП#Автовсячина#США#конфликт#нападение#полиция
OneWeb запустила скоростной спутниковый интернет в Антарктиде OneWeb запустила скоростной спутниковый интернет в Антарктиде В Челябинске девушка окатила кипятком одного из гостей на тусовке В Челябинске девушка окатила кипятком одного из гостей на тусовке Мужчина чуть не погиб при тестировании гранатомёта Мужчина чуть не погиб при тестировании гранатомёта Невеста начала задыхаться на глазах у гостей после глупой шутки Невеста начала задыхаться на глазах у гостей после глупой шутки Актриса, у которой еще нет Оскара Актриса, у которой еще нет Оскара Мощный взрыв сжиженного газа в Китае попал на видео Мощный взрыв сжиженного газа в Китае попал на видео

На что жалуетесь?

Вернуться