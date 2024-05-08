Необычный детский сад в Китае

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В некоторых детских садах Китая дети с малых лет учатся самостоятельности. Под присмотром воспитателей мальчики и девочки готовят еду, плетут корзины, шьют и выполняют другие задачи, которыми обычно занимаются взрослые.
Детский сад, где детям помогают стать самостоятельными.
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