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Необычный детский сад в Китае

Необычный детский сад в Китае

Автор:
08 мая 2024 07:29
Метки: Видео   Китай   в мире   дети   детский сад   люди   
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В некоторых детских садах Китая дети с малых лет учатся самостоятельности. Под присмотром воспитателей мальчики и девочки готовят еду, плетут корзины, шьют и выполняют другие задачи, которыми обычно занимаются взрослые.

Детский сад, где детям помогают стать самостоятельными.

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Метки: Видео   Китай   в мире   дети   детский сад   люди   
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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