В Китае ветер унёс спящих людей из многоэтажного дома

Инцидент произошел в городе Наньчан, провинция Цзянси, около трех часов ночи. Сильные порывы ветра выбили окна в нескольких квартирах жилого комплекса, стоящего возле реки. Пугающий момент, когда панорамное окно целиком срывает со стены одной из комнат, попал на видео. На кадрах видно, как мать успевает схватить сидящего на диване ребенка и выбежать с ним в другое помещение.

Однако не все жильцы комплекса успели понять, что им грозит опасность. Так, в одной из квартир на одиннадцатом этаже ветер унес не только окно, но и матрас, на котором спала 64-летняя женщина. Ее партнер проснулся от звуков шторма, но, когда забежал в ее комнату, женщина уже исчезла. Ее тело позже обнаружили возле здания. Та же судьба постигла другую 60-летнюю женщину и ее одиннадцатилетнего внука, с которым она спала на одной кровати.