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В Китае ветер унёс спящих людей из многоэтажного дома

В Китае ветер унёс спящих людей из многоэтажного дома

Автор:
09 апреля 2024 14:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Китай   в мире   ветер   инцидент   люди   стихия   
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В китайском городе Наньчан, провинция Цзянси, сильный ветер разбил окна в многоэтажном доме. Несколько человек стали жертвами стихии.

Инцидент произошел в городе Наньчан, провинция Цзянси, около трех часов ночи. Сильные порывы ветра выбили окна в нескольких квартирах жилого комплекса, стоящего возле реки. Пугающий момент, когда панорамное окно целиком срывает со стены одной из комнат, попал на видео. На кадрах видно, как мать успевает схватить сидящего на диване ребенка и выбежать с ним в другое помещение.

Однако не все жильцы комплекса успели понять, что им грозит опасность. Так, в одной из квартир на одиннадцатом этаже ветер унес не только окно, но и матрас, на котором спала 64-летняя женщина. Ее партнер проснулся от звуков шторма, но, когда забежал в ее комнату, женщина уже исчезла. Ее тело позже обнаружили возле здания. Та же судьба постигла другую 60-летнюю женщину и ее одиннадцатилетнего внука, с которым она спала на одной кровати.

Государственные СМИ сообщили, что жертвами стихии стали четыре человека, еще десять человек пострадали из-за экстремальных погодных условий. Позднее журналисты сняли пострадавшие от ветра комнаты, в которых остались лишь самые тяжелые предметы.

Некоторые пользователи интернета связали трагедию с недобросовестностью застройщика и возможными коррупционными схемами, из-за которых здание было принято в эксплуатацию без соблюдения необходимых норм. Некоторые СМИ напомнили о бывшем менеджере застройщика, осужденном за дачу взяток государственным чиновникам в период с 2004 по 2019 год.

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Метки: Видео   Китай   в мире   ветер   инцидент   люди   стихия   
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2  комментария
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Евгений 15 минут назад
Жесть. Спишь себе спокойно, и тут тебя вместе с матрасом выносит в окно с 11 этажа
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3627 постов (3582 в горячем)

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