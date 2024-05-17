Эффектное похищение золотого колье

Камера наблюдения, установленная в одном из ювелирных магазинов в Иране, сняла зрелищную попытку кражи золотого колье.
Странная, а с другой стороны зрелищная попытка кражи золотого колье, была запечатлена видеокамерой безопасности, установленной в ювелирном магазине.
Посетитель воспользовался моментом и совершил кражу дорогостоящего ювелирного украшения. Используя свои навыки фокусника, мужчина дистанционно стащил украшение с манекена. Один из сотрудников заведения, заметив неладное, проявил бдительность и привлёк внимание своего коллеги, а затем перепрыгнув через пуленепробиваемую витрину, вытащил из внутреннего кармана у воришки похищенное колье.
Воришка, скорее всего, использовал для похищения тонкую нить.
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