Эффектное похищение золотого колье

Странная, а с другой стороны зрелищная попытка кражи золотого колье, была запечатлена видеокамерой безопасности, установленной в ювелирном магазине.

Посетитель воспользовался моментом и совершил кражу дорогостоящего ювелирного украшения. Используя свои навыки фокусника, мужчина дистанционно стащил украшение с манекена. Один из сотрудников заведения, заметив неладное, проявил бдительность и привлёк внимание своего коллеги, а затем перепрыгнув через пуленепробиваемую витрину, вытащил из внутреннего кармана у воришки похищенное колье.

Воришка, скорее всего, использовал для похищения тонкую нить.