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Эффектное похищение золотого колье

Эффектное похищение золотого колье

Автор:
17 мая 2024 07:35
Метки: Видео   Иран   в мире   колье   кража   люди   
1719
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Камера наблюдения, установленная в одном из ювелирных магазинов в Иране, сняла зрелищную попытку кражи золотого колье.

Странная, а с другой стороны зрелищная попытка кражи золотого колье, была запечатлена видеокамерой безопасности, установленной в ювелирном магазине.

Посетитель воспользовался моментом и совершил кражу дорогостоящего ювелирного украшения. Используя свои навыки фокусника, мужчина дистанционно стащил украшение с манекена. Один из сотрудников заведения, заметив неладное, проявил бдительность и привлёк внимание своего коллеги, а затем перепрыгнув через пуленепробиваемую витрину, вытащил из внутреннего кармана у воришки похищенное колье.
Воришка, скорее всего, использовал для похищения тонкую нить.

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Метки: Видео   Иран   в мире   колье   кража   люди   
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8  комментариев
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128k
Аааа 2 часа назад
Постанова
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4k
Психологическая поддержка 19 минут назад
Это даже не постанова а галимейший монтаж
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36k
Fat Lynx Полчаса назад
Измельчали ныне что ситхи, что джедаи...
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16k
Типа граф 43 минуты назад
Ловкость рук и никакого машенства !
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4k
RaiJu 44 минуты назад
Бедного, камнями забьют, шайтана, колдуна
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51k
Максим Т. 2 часа назад
А камеры наблюдения теперь тоже вертикально снимают?
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4k
Сан Саныч рожденый в СССР 2 часа назад
Посетитель заведения, воспользовался моментом и совершил похищение дорогостоящего ювелирного украшения. ЧТОБЛЯ!!!?????
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20k
Голос Вселенной 2 часа назад
Да магию он использовал, магию! Это особенная, иранская магия

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Себастьян Перейра
  • 3216 постов (3106 в горячем)

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