Мужчина придумал, как упростить себе жизнь во время путешествий с большим рюкзаком

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Автор видео задумался о том, как можно упростить себе жизнь во время путешествий с объемным туристическим рюкзаком. Он привязал к рюкзаку шар с гелием и таким образом убрал лишнюю нагрузку на спину и плечи.
Упрощение пешего туризма.
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Пустой рюкзак, оно, конечно, можно поднять.
Если рюкзак будет 50 кг весить, то шарик нужен будет около 5 метров в диаметре.
Ещё вес оболочки учесть нужно.