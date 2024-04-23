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Мужчина придумал, как упростить себе жизнь во время путешествий с большим рюкзаком

Мужчина придумал, как упростить себе жизнь во время путешествий с большим рюкзаком

Автор:
23 апреля 2024 11:47
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   в мире   люди   нагрузка   рюкзак   шар   
854
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Автор видео задумался о том, как можно упростить себе жизнь во время путешествий с объемным туристическим рюкзаком. Он привязал к рюкзаку шар с гелием и таким образом убрал лишнюю нагрузку на спину и плечи.

Упрощение пешего туризма.

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Метки: Видео   Прикол   в мире   люди   нагрузка   рюкзак   шар   
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9  комментариев
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9k
Ysik 51 минуту назад
Хорошая задумка, а если ветер будет дуть в правильную сторону, то и ускорение неплохое будет. Ну и как минимум можно "премию Дарвина" получить, если в горы с таким изобретением пойти.
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145k
parallax 52 секунды назад
Проще ишака на прокат взять. Хоть ветром не сдует и молния не прибьёт.
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61k
turyst 13 минут назад
Ну да, ну да. Верим-верим.

Пустой рюкзак, оно, конечно, можно поднять.

Если рюкзак будет 50 кг весить, то шарик нужен будет около 5 метров в диаметре.
Ещё вес оболочки учесть нужно.
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27k
сеньор Леонсио 37 минут назад
Тема прогулок под ЛЭП не раскрыта!
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1k
ViktorSikret 47 минут назад
мошенник
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4k
poбт 47 минут назад
лучше оранжевый
тело искать проще
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88
w 48 минут назад
А потом налетел ветер...
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502
DuckTales 50 минут назад
Гений
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3663 поста (3618 в горячем)

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