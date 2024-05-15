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Оператор, снявший выступление певца на «Евровидении», прославился в сети

Оператор, снявший выступление певца на «Евровидении», прославился в сети

Автор:
15 мая 2024 12:08
Метки: Видео   Евровидение   в мире   интересно   люди   оператор   
1434
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1

Пользователи сети обратили внимание на оператора, снимавшего выступление одного из артистов. На Опубликованном в сети зрителем ролике видно, какую большую работу проделывает мужчина.

В любом шоу, спектакле, кино или концерте мы всегда первым делом обращаем внимание на артиста. Однако за красивой картинкой, светом и звуком стоит работа не только главной звезды шоу, но и множества других не менее талантливых людей. И видео из зала «Евровидения-2024» это прекрасно продемонстрировало.

Так, оператор, снявший выступление французского певца, стал настоящей звездой. А все потому, что один из зрителей выложил его работу в Сеть. На видео прекрасно видно, какую колоссальную работу проделывает мужчина во время выступления. Он успевает не только носить по всей сцене тяжелую камеру, но и дарить телезрителям прекрасную картинку мероприятия.

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Метки: Видео   Евровидение   в мире   интересно   люди   оператор   
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6  комментариев
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22k
КВТИУ-80 Час назад
Ну да, ...профи и техника тож, хотя, хрящики в коленных суставах не в восторге (спасибо им за терпение)
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2k
Никита Сергеевич 22 минуты назад
Оператор - красавчик, евровидение уже лет 15 - говно.
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814
Шурман 23 минуты назад
Песня старая и певца все знают по поет по том что расстались и своей любви , красивый ровный французский , а оператор молодец , хороший живчик .
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295
ГТА Форевер Полчаса назад
Посмотрел я первых трех певунов, плюнул и выключил этот еврошабаш...
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443
Dima 45 минут назад
в пекло Евровидение!
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2k
Лютый вам Бетховен Час назад
Оператор, постановщик, режиссёр, хореограф... И почти без помощи ассистента.
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