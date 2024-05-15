Оператор, снявший выступление певца на «Евровидении», прославился в сети

В любом шоу, спектакле, кино или концерте мы всегда первым делом обращаем внимание на артиста. Однако за красивой картинкой, светом и звуком стоит работа не только главной звезды шоу, но и множества других не менее талантливых людей. И видео из зала «Евровидения-2024» это прекрасно продемонстрировало.

Так, оператор, снявший выступление французского певца, стал настоящей звездой. А все потому, что один из зрителей выложил его работу в Сеть. На видео прекрасно видно, какую колоссальную работу проделывает мужчина во время выступления. Он успевает не только носить по всей сцене тяжелую камеру, но и дарить телезрителям прекрасную картинку мероприятия.