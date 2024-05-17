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В Москве полиция накрыла казино для пенсионеров

В Москве полиция накрыла казино для пенсионеров

Автор:
17 мая 2024 10:06
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   деньги   казино   криминал   люди   пенсионеры   
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Его организовали двое жителей Сибири на съемной квартире, а пенсионеров приглашали через рассылку в мессенджерах.

Тревогу забили соседи, которые наблюдали постоянный поток пожилых людей. Оказалось, что мужчина и женщина из Сибири притворились парой, сняли квартиру и там устроили игорный клуб.

Пенсионеров приглашали через рассылку на телефон. Деньги у игроков принимал у входа оператор, он же выплачивал выигрыш.

Задержаны двое подозреваемых.


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Метки: Видео   деньги   казино   криминал   люди   пенсионеры   
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