В Москве полиция накрыла казино для пенсионеров

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Его организовали двое жителей Сибири на съемной квартире, а пенсионеров приглашали через рассылку в мессенджерах.
Тревогу забили соседи, которые наблюдали постоянный поток пожилых людей. Оказалось, что мужчина и женщина из Сибири притворились парой, сняли квартиру и там устроили игорный клуб.
Пенсионеров приглашали через рассылку на телефон. Деньги у игроков принимал у входа оператор, он же выплачивал выигрыш.
Задержаны двое подозреваемых.
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