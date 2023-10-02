FISHKINET
Сообщество Криминал 2205 постов • 357 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал
Странный побег из здания в Кемерове

Странный побег из здания в Кемерове

Автор:
02 октября 2023 10:31
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Кемерово   Россия   кража   криминал   люди   побег   
871
1
1

На камеру наблюдения попал момент побега нескольких молодых людей. Неизвестные с верхней одеждой в руках спрыгнули со второго этажа здания и спешно ретировались.

Так много вопросов, и так мало ответов

А как бы вы объяснили происходящее в видео?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Кемерово   Россия   кража   криминал   люди   побег   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
91k
Херанука Паибалу Час назад
Бойцы Росгвардии ( Военизированная охрана, прибыли "на сработку") преследуют КВАРТИРНЫХ ВОРОВ, которые залезли и "почистили" хату "стоящую на сигнализации"
Во дворе видно момент задержания, видна погоня
.
На 1 этаже в подъезде - КАМЕРА, о которой воришки ЗНАЮТ, и стараются не попадаться на обьектив
.
Почему украли "шмотку" ????
Ну, приглянулась, значит....
Думаю, "ювелирку" попрятали по карманам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

961342



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Еще один обман Запада и Греты. Даже с электромобилями теперь все не так
Еще один обман Запада и Греты. Даже с электромобилями теперь все не так
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 сентября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 сентября
Набирающие популярность в сообществах
Просто красивое. Москва этим летом
Просто красивое. Москва этим летом
Процесс изготовления статуэток Гордона Фримена в одной из китайских фабрик в 2013 году по заказу компании Gaming Heads
Процесс изготовления статуэток Гордона Фримена в одной из китайских фабрик в 2013 году...
Настоящий шедевр стеклянной архитектуры
Настоящий шедевр стеклянной архитектуры
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Переиграл и уничтожил

Лучшие демотиваторы
Встреча с божьей коровкой – это всегда добрый знак

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#СССР#девушки#животные#новости#конфликт#ЧП#Спасение
#фото#история#дети#США#драка#Китай#подборка#кража
#Юмор#в мире#ДТП#Прикол#красота#сарказм#Новосибирск#машина
Настоящий шедевр стеклянной архитектуры Настоящий шедевр стеклянной архитектуры Ночной искатель незапертых квартир в Москве Ночной искатель незапертых квартир в Москве Разбойное нападение на сотрудницу салона сотовой связи попало на видео Разбойное нападение на сотрудницу салона сотовой связи попало на видео В Москве преступники обчистили карманы уснувшего на остановке мужчины В Москве преступники обчистили карманы уснувшего на остановке мужчины Мужчина обокрал пассажира метро под предлогом помощи Мужчина обокрал пассажира метро под предлогом помощи Мужчина украл смартфон из рук спящей пассажирки метро Мужчина украл смартфон из рук спящей пассажирки метро

На что жалуетесь?

Вернуться