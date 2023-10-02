Странный побег из здания в Кемерове

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На камеру наблюдения попал момент побега нескольких молодых людей. Неизвестные с верхней одеждой в руках спрыгнули со второго этажа здания и спешно ретировались.
Так много вопросов, и так мало ответов
А как бы вы объяснили происходящее в видео?
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Во дворе видно момент задержания, видна погоня
.
На 1 этаже в подъезде - КАМЕРА, о которой воришки ЗНАЮТ, и стараются не попадаться на обьектив
.
Почему украли "шмотку" ????
Ну, приглянулась, значит....
Думаю, "ювелирку" попрятали по карманам