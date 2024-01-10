Подлое нападение грабителя на мужчину

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Камера наблюдения, установленная во дворе жилого дома в Краснодаре, запечатлела момент нападения грабителя на мужчину. Злоумышленник подбежал к пострадавшему сзади и нанёс удар по голове.
Момент нападения грабителя на мужчину в Краснодаре попал на видео.
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Для сравнения, конечно же, хотелось бы и честное нападение увидеть...
Лицо не скрывал
Возможно, отобрал свое, ранее у него похищенное
Очень, очень, не торопясь, долго ковырялся, выбирая свое от чужого
Грабитель забрал бы весь кошелёк, и убежал
А этот как будто из множества банковских свою выбирал
Или фотку из телефона удалял.....
Ещё и вернулся......
Явно знакомый