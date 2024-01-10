FISHKINET
Сообщество Криминал 2556 постов • 368 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал
Подлое нападение грабителя на мужчину

Подлое нападение грабителя на мужчину

Автор:
10 января 2024 08:31
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Краснодар   грабитель   криминал   люди   ограбление   
1646
1
1

Камера наблюдения, установленная во дворе жилого дома в Краснодаре, запечатлела момент нападения грабителя на мужчину. Злоумышленник подбежал к пострадавшему сзади и нанёс удар по голове.

Момент нападения грабителя на мужчину в Краснодаре попал на видео.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Краснодар   грабитель   криминал   люди   ограбление   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35k
Fat Lynx 2 часа назад
Ставки на черное?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
61k
Олег 14 минут назад
район маргинальный. Наркоманы, алкоголики, мигранты.... Дорог нет, грязь. Полиция после вызова едет 6-7 часов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Григорий Полчаса назад
Пятерочку поднял.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин Час назад
"Подлое нападение грабителя..."
---------
Для сравнения, конечно же, хотелось бы и честное нападение увидеть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Евгений Д 2 часа назад
Из за таких вот предприимчивых "деятелей" пидрилоидов , люди из за мелочи инвалидами становятся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Денис 2 часа назад
С учётом второго подхода, как то всё странно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1017270



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 вещей в фильмах, которые часто бесят зрителей
30 вещей в фильмах, которые часто бесят зрителей
Попавшихся на торговле наркотиками новых россиян лишили гражданства
Попавшихся на торговле наркотиками новых россиян лишили гражданства
Набирающие популярность в сообществах
На первом в этом году аукционе гигантского тунца продали почти за $800 тыс
На первом в этом году аукционе гигантского тунца продали почти за $800 тыс
С добрым утром
С добрым утром
Китайская BYD, над которой смеялся Илон Маск, скоро обгонит Tesla на рынке электромобилей
Китайская BYD, над которой смеялся Илон Маск, скоро обгонит Tesla на рынке электромобилей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждая девушка перед выходом

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#автомобили#люди#кино#Юмор#забавно#шоу бизнес#США#звезды
#животные#в мире#автомир#аварии#авто аварии#интересное#природа#роль#Автовсячина#удивительно
#интересно#машина#Прикол#ДТП#знаменитости#фильм#милота#дети#история#Ynews
Желания, которые сбылись Желания, которые сбылись Бразилец пожалел, что решил ограбить девушку Бразилец пожалел, что решил ограбить девушку Крепкая дверь спасла девушку от грабителей Крепкая дверь спасла девушку от грабителей Владелец ресторана остановил негодяя, ограбившего дедушку Владелец ресторана остановил негодяя, ограбившего дедушку В Индии сотрудник магазина и его приятели наказали вооруженных грабителей В Индии сотрудник магазина и его приятели наказали вооруженных грабителей Ограбление без шума и пыли Ограбление без шума и пыли

На что жалуетесь?

Вернуться