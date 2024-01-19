В Подмосковье рецидивист ударил ножом пассажира на железнодорожной станции

Издание МВД Медиа сообщает:

В дежурную часть ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская поступило сообщение о том, что на платформе станции Подлипки – Дачные произошла драка, в ходе которой один из пассажиров нанёс другому ножевое ранение, а также другие телесные повреждения, после чего скрылся.

Потерпевший, житель Московской области 1972 года рождения, бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в больницу, где ему был поставлен диагноз: проникающее колото-резаное ранение грудной клетки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили подозреваемого и задержали в Москве. Ранее неоднократно судимый житель Владикавказа 1995 года рождения доставлен в дежурную часть. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «д, з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант заключён под стражу.