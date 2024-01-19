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В Подмосковье рецидивист ударил ножом пассажира на железнодорожной станции

В Подмосковье рецидивист ударил ножом пассажира на железнодорожной станции

Автор:
19 января 2024 08:47
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Подмосковье   криминал   люди   нападение   нож   
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На подмосковной железнодорожной станции Подлипки - Дачные между двумя пассажирами возник конфликт, который перерос в драку. Неоднократно судимый мужчина сперва избил другого пассажира, а затем ударил его ножом.

Издание МВД Медиа сообщает:

В дежурную часть ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская поступило сообщение о том, что на платформе станции Подлипки – Дачные произошла драка, в ходе которой один из пассажиров нанёс другому ножевое ранение, а также другие телесные повреждения, после чего скрылся.

Потерпевший, житель Московской области 1972 года рождения, бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в больницу, где ему был поставлен диагноз: проникающее колото-резаное ранение грудной клетки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили подозреваемого и задержали в Москве. Ранее неоднократно судимый житель Владикавказа 1995 года рождения доставлен в дежурную часть. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «д, з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант заключён под стражу.

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Метки: Видео   Подмосковье   криминал   люди   нападение   нож   
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6  комментариев
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3k
Илья 2 часа назад
Вот зачем таких выпускать ? Третья судимость должна быть пожизненной.
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774
MidMaster 36 минут назад
Новый сотрудник службы безопасности Сбербанка прошел собеседование
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4k
SmartCat101 42 минуты назад
ох зря отменили смертную казнь!
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445
Алексей 48 минут назад
пырнул ножем -тяжкие телесные, почему не покушение на убийство ?
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14k
кот базилий Час назад
Вышел-сел , он гордиться собой, "в авторитете"
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